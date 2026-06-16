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Shooter-Fans aufgepasst!

Xbox Game Pass wird um das Call of Duty-Spiel aus dem Jahr 2021 erweitert

Call of Duty: Vanguard erscheint am 17. Juni 2026 im Xbox Game Pass. Der Titel ist für Cloud, Konsole und PC verfügbar.

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Artikel von Markus Bauer +
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Der Xbox Game Pass bekommt den nächsten großen Namen aus dem Activision-Katalog. Microsoft hat bestätigt, dass Call of Duty: Vanguard am 17. Juni 2026 in den Abo-Dienst kommt. Der Shooter erscheint für Cloud, Konsole und PC und ist in Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass enthalten.

Damit wächst die „Call of Duty“-Auswahl im Game Pass weiter. Für Microsoft ist das wichtig, denn viele Spieler hatten nach der Activision-Blizzard-Übernahme genau darauf gewartet: mehr ältere COD-Spiele im Abo, nicht nur aktuelle Service-Inhalte.

Was erwartet dich?

Call of Duty: Vanguard erschien ursprünglich 2021 und stammt von Sledgehammer Games. Der Shooter setzt auf ein Zweiter-Weltkrieg-Szenario und führt dich an mehrere Fronten. Neben Luftkämpfen über dem Pazifik gibt es Einsätze über Frankreich, Gefechte in Stalingrad und Kämpfe in Nordafrika.

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Neben der Kampagne bekommst du auch den Multiplayer und einen Zombies-Modus, der von Treyarch entwickelt wurde. Vanguard bietet eine solide Grafik, die zwar nicht so zerstörbar ist wie jene von Battlefield, aber vor allem die cineastische Ader bedient. Dich erwartet eine Popcorn-Kampagne (mit wenig Spielzeit) und ein blitzschneller Multiplayer-Shooter, übergossen mit Untoten.

Game Pass bekommt im Juni noch mehr große Namen

Vanguard ist nicht der einzige neue Titel. Microsoft bringt in derselben Welle auch EA Sports FC 26, Abyssus, RV There Yet?, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 und Winds of Arcana: Ruination in den Game Pass. FC 26 erscheint bereits am 18. Juni 2026 über EA Play im Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Call of Duty: Vanguard gilt nicht als der beliebteste Teil der Reihe. Trotzdem ist der Game Pass-Start relevant. Microsoft zeigt damit, dass ältere CoD-Spiele weiter in den Dienst wandern.

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