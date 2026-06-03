Xbox Game Pass im Juni 2026: Persona 5 Royal kehrt zurück, neue Day-One-Spiele starten

Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Kurz vor dem großen Xbox Games Showcase füllt Microsoft den Xbox Game Pass wieder auf. Die erste Juni-Welle bringt mehrere neue Spiele für Cloud, Konsole, PC und teilweise auch Handhelds. Besonders spannend sind die Rückkehr von Persona 5 Royal, das Boxspiel Undisputed und neue Day-One-Veröffentlichungen wie Solarpunk, Starseeker: Astroneer Expeditions und Junkster.

Den Anfang machen am 04. Juni gleich zwei Titel. Herdling erscheint für Cloud, Xbox Series X/S und PC und ist nun auch mit Game Pass Premium verfügbar. Das atmosphärische Abenteuer schickt Spieler mit einer Herde liebenswerter Kreaturen auf eine alpine Reise. Ebenfalls am gleichen Tag kommt Total Chaos in den Game Pass. Der Survival-Horror stammt vom Schöpfer von Turbo Overkill und setzt auf düstere Atmosphäre, improvisierte Waffen und Monster, denen man nicht immer direkt begegnen will.

Xbox Game Pass im Juni mit Solarpunk und Persona 5 Royal

Am 08. Juni folgt Solarpunk als Day-One-Spiel für Cloud, Xbox Series X/S und PC. Das Survival-Spiel setzt auf schwebende Inseln, Basenbau, Nahrung, Gadgets und Erkundung per Luftschiff. Ebenso am 08. Juni erscheint Undisputed für Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC. Das Boxspiel bringt lizenzierte Kämpfer, realistische Optik und direkte Ring-Action in den Game Pass.

Der größte Name der Welle ist Persona 5 Royal. Das gefeierte Rollenspiel kommt am 09. Juni für Cloud, Konsole und PC zurück in den Game Pass. Spieler übernehmen die Rolle der Phantom Thieves, erkunden Tokio, bauen Beziehungen auf und kämpfen in stilvollen, rundenbasierten Gefechten gegen Shadows.

Für viele Abonnenten dürfte genau das der stärkste Zugang im Juni sein. Persona 5 Royal ist kein kurzer Lückenfüller, sondern ein riesiges Rollenspiel, das locker über 100 Stunden füllen kann.

Indie-Hits sorgen für Gaming-Momente im Sommer

Am 11. Juni wird es besonders voll. Beastro erscheint für Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC. Das Spiel mischt Cozy-Life-Sim mit Deckbuilding und einer Puppen-Abenteueroptik. Ebenfalls am 11. Juni folgt Frog Sqwad, ein Koop-Extraction-Puzzle-Platformer für bis zu acht Spieler.

Der spannendste neue Titel an diesem Tag ist aber Starseeker: Astroneer Expeditions. Das Game-Preview-Spiel erscheint direkt zum Start im Game Pass und spielt im Astroneer-Universum. Im Mittelpunkt stehen kooperative Expeditionen, Erkundung und gemeinsame Ziele an Bord der ESS Starseeker.

Am 16. Juni kommt außerdem Junkster dazu. Der 3D-Action-Platformer erscheint ebenfalls Day One im Game Pass und setzt auf einen kleinen Bauroboter, der auf einem gefährlichen Schrottplatzplaneten sein Schiff reparieren muss.

Datum Spiel Verfügbarkeit Game-Pass-Stufe 04. Juni Herdling Cloud, Xbox Series X|S, PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 04. Juni Total Chaos Cloud, Xbox Series X|S, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 08. Juni Solarpunk Cloud, Xbox Series X|S, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 08. Juni Undisputed Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 09. Juni Persona 5 Royal Cloud, Konsole, PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 11. Juni Beastro Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 11. Juni Frog Sqwad Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 11. Juni Starseeker: Astroneer Expeditions Cloud, Xbox Series X|S, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 16. Juni Junkster Cloud, Xbox Series X|S, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wie immer verschwinden auch einige Spiele aus dem Abo. Am 15. Juni verlassen Jurassic World Evolution 2, Lost in Random: The Eternal Die, Scott Pilgrim vs. The World, Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge den Game Pass. Wer diese Titel noch spielen möchte, sollte also nicht zu lange warten.

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