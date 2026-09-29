Minecraft Dungeons 2 bekommt 6/10 bis 9/10 und bei einem Punkt sind sich fast alle einig

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Minecraft Dungeons 2 erscheint heute und die ersten internationalen Tests fallen grundsätzlich positiv aus, liegen bei den Wertungen aber erstaunlich weit auseinander. Während Destructoid starke 9 von 10 Punkten vergibt, landet IGN bei lediglich 6 von 10. GamesRadar+, GameSpot, Game Informer und andere bewegen sich dazwischen.

Zum Start liegt die Xbox Series X-Version auf Metacritic bei 76 Punkten. OpenCritic kommt mit zunächst 16 erfassten Reviews sogar auf einen Durchschnitt von 85 Punkten, 81 Prozent der Kritiker empfehlen das Spiel. Diese Werte können sich mit weiteren Tests noch verändern. Interessanter als die nackte Zahl ist ohnehin, worüber sich die Tester weitgehend einig sind: Minecraft Dungeons 2 ist größer, tiefer und spielerisch besser als der erste Teil.

Der Test von GamesRadar+ vergibt 3,5 von 5 Sternen und bringt das Grundgefühl des Sequels ziemlich gut auf den Punkt:

Das Ergebnis ist ein ausgefeilter und unterhaltsamer Dungeon-Crawler, der sowohl Kindern als auch Erwachsenen Spaß bereitet.

Besonders die neue zusammenhängende Spielwelt, die verbesserte Bewegungsfreiheit und das deutlich umfangreichere Ausrüstungssystem kommen gut an. Gleichzeitig kritisiert GamesRadar Wiederholungen, kleinere Bugs und die große Menge an Loot, wegen der du ziemlich häufig in den Menüs landest.

Minecraft Dungeons 2 ist vor allem im Koop stark

Der Koop-Modus gehört zu den Punkten, die in zahlreichen Reviews besonders positiv hervorgehoben werden. Lokal und online können bis zu vier Spieler gemeinsam losziehen. Unterschiedliche Charakterlevel sollen dabei kein großes Hindernis darstellen, weil Loot individuell verteilt wird und das Spiel unterschiedliche Erfahrungsstände berücksichtigt.

TheSixthAxis vergibt 8 von 10 Punkten und sieht darin praktisch genau die Fortsetzung, die Fans des Originals erwartet haben:

Minecraft Dungeons II ist eine perfekt abgestimmte Fortsetzung, die alles aufgreift, was das erste Spiel richtig gemacht hat, und es erweitert, überarbeitet und verbessert.

Besonders gelobt werden die größere Welt, das neue Ausrüstungssystem und eine kleine Änderung, die auf dem Papier fast lächerlich klingt: Du kannst jetzt springen. Zusammen mit der offeneren Welt macht das Erkundung und Kämpfe spürbar beweglicher.

Auch Neowin landet bei 8 von 10 Punkten. Nach mehr als einem Dutzend Stunden hebt der Test vor allem Koop, Bosskämpfe, Build-Experimente und die gute Performance hervor. Abzüge gibt es für immer wieder auftretende Bugs und kleinere technische Probleme.

The Sift gehört zu den größten Gewinnern

Fast überall positiv erwähnt wird die neue Dimension The Sift. Sie bringt nicht nur neue Gegner und Gebiete mit, sondern hat inzwischen eine wesentlich größere Bedeutung für Minecraft insgesamt. Mojang hat bereits bestätigt, dass The Sift später auch ins normale Minecraft kommt.

GamesRadar benötigte rund zwölf Stunden für die Geschichte, während Game Informer die Kampagne in weniger als zehn Stunden abschloss. Genau hier beginnen allerdings auch die größeren Unterschiede zwischen den Tests. Für manche funktioniert das kompakte Abenteuer hervorragend, anderen fehlt danach ein überzeugender Grund weiterzuspielen.

Game Informer vergibt 7,25 von 10 Punkten. Der Test lobt die Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger, kritisiert aber, dass die interessantesten Builds eigentlich erst dann richtig entstehen, wenn die Kampagne fast vorbei ist.

Minecraft Dungeons II ist schlichtweg ein unkompliziertes Action-RPG für Einsteiger.

Nach rund 15 Stunden hatte der Tester nach eigener Aussage praktisch alles gesehen. Gerade das Endgame aus verbliebenen Nebenquests und Soul Storms bietet ihm zu wenig langfristige Motivation.

IGN ist deutlich kritischer, Destructoid dagegen begeistert

Am deutlichsten wird die unterschiedliche Wahrnehmung bei den beiden Extremen. IGN vergibt nur 6 von 10 Punkten und bezeichnet Minecraft Dungeons 2 als oberflächliches Action-Rollenspiel, das einige Abende unkomplizierten Dungeon-Spaß liefert, darüber hinaus aber wenig bietet. Positiv hebt selbst der kritischste größere Test The Sift hervor.

Auf der anderen Seite steht Destructoid mit 9 von 10 Punkten. Dort wird das Spiel als deutlicher Fortschritt gegenüber dem Original gesehen:

Es erweitert und verbessert das Originalspiel in fast jeder erdenklichen Hinsicht.

Die Wahrheit liegt wahrscheinlich genau in der Mitte dieser beiden Perspektiven. Minecraft Dungeons 2 versucht nicht, Diablo 4 oder Path of Exile 2 bei Komplexität und Endgame zu schlagen. Es möchte ein leicht zugänglicher Dungeon Crawler sein, den Kinder, Erwachsene und Familien gemeinsam spielen können. Genau darin sehen viele Tests seine größte Stärke.

Die ersten Wertungen zu Minecraft Dungeons 2

Medium Wertung Destructoid 9/10 The Outerhaven 9/10 TheSixthAxis 8/10 Neowin 8/10 Game Informer 7,25/10 GamesRadar+ 3,5/5 GameSpot 7/10 IGN 6/10

Unterm Strich entsteht damit ein ziemlich klares Bild: Wer das erste Minecraft Dungeons mochte, bekommt offenbar fast überall mehr davon und meistens auch besser. Die zusammenhängende Welt, mehr Ausrüstung, bessere Builds, „The Sift“ und der Koop werden häufig gelobt. Wer dagegen ein tiefes Action-RPG mit komplexer Charakterentwicklung und einem Endgame für hunderte Stunden erwartet, dürfte erneut nicht die Zielgruppe sein.

Minecraft Dungeons 2 erscheint heute am 29. September 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Außerdem ist das Spiel ab dem ersten Tag über Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.

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