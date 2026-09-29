The Last of Us bekommt gleich zwei neue Projekte und beide erweitern die Geschichte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Während Naughty Dog derzeit mit Hochdruck an Intergalactic: The Heretic Prophet arbeitet, ist die Zukunft von The Last of Us längst nicht so ruhig, wie es zuletzt den Anschein hatte. Studio-Chef Neil Druckmann hat jetzt erstmals konkret bestätigt, dass zwei neue Projekte im Universum von The Last of Us entstehen.

Die Projekte befinden sich noch in einer sehr frühen Phase. Entscheidend ist aber, was Druckmann auf der offiziellen Naughty-Dog-Seite ausdrücklich dazu sagt: Beide sollen den Kanon über The Last of Us Part I und Part II hinaus erweitern. Damit wissen wir zumindest, dass Naughty Dog nicht einfach nur weitere Remaster oder Neuauflagen der bisherigen Geschichte plant.

Druckmann erklärt außerdem, dass die Welt von The Last of Us dem Studio weiterhin sehr viel bedeute. Naughty Dog würde nur dann zu ihr zurückkehren, wenn man tatsächlich etwas Neues und Relevantes zu erzählen habe. Genau das sieht das Team bei den beiden neuen Projekten offenbar gegeben.

Ist eines der beiden Projekte The Last of Us Part 3?

Das ist natürlich die große Frage. The Last of Us Part 3 wurde weiterhin nicht offiziell angekündigt. Dass Fans sofort an einen dritten Hauptteil denken, kommt allerdings nicht von ungefähr.

Naughty Dog beschäftigt sich bereits seit Jahren mit der Frage, wie die Geschichte nach The Last of Us Part 2 weitergehen könnte. In der Dokumentation „Grounded II“ von vor 2 Jahren erklärte Druckmann bereits, dass er ein Konzept für ein weiteres Kapitel gefunden habe. Gleichzeitig warnte er Fans später davor, automatisch mit einem dritten Teil zu rechnen.

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Die neue Aussage geht jetzt zumindest einen Schritt weiter. Aus einer grundsätzlichen Möglichkeit sind zwei Projekte in früher Entwicklung geworden, die beide neue Geschichten zum bestehenden Kanon beitragen sollen. Welche Form diese Projekte haben, sagt Druckmann allerdings nicht. Er spricht bewusst von „Projekten“ und nicht von zwei neuen Spielen.

Ein vollständiges The Last of Us Part 3 wäre deshalb eine Möglichkeit. Ein Spin-off, eine kleinere Produktion oder ein Projekt in einem anderen Medium lässt sich derzeit ebenso wenig ausschließen. Frühere Gerüchte über die mögliche Handlung eines dritten Teils, darunter Berichte über weitere immune Menschen in The Last of Us Part 3, bleiben weiterhin unbestätigt.

Naughty Dog hat The Last of Us Online längst begraben

Dass eines der Projekte einfach eine Wiederbelebung des früher geplanten Multiplayer-Spiels ist, sollte man ebenfalls nicht automatisch annehmen. The Last of Us Online wurde Ende 2023 nach jahrelanger Entwicklung eingestellt. Naughty Dog erklärte damals, dass der dauerhafte Betrieb eines großen Live-Service-Spiels praktisch sämtliche Ressourcen des Studios beansprucht hätte. Erst kürzlich stellte man ein Fan-Projekt ebenfalls ein.

Das Team entschied sich damals dafür, weiterhin mehrere große Singleplayer-Projekte entwickeln zu können. Anfang 2026 sorgte zwar eine Stellenausschreibung für ein unangekündigtes Multiplayer-Projekt für Aufmerksamkeit, einen Zusammenhang mit The Last of Us gibt es bislang aber nicht.

Naughty Dog arbeitet damit an mindestens drei bekannten Projekten

Damit ergibt sich inzwischen ein deutlich klareres Bild der Zukunft des Studios. Intergalactic: The Heretic Prophet befindet sich als großes aktuelles Spiel in Entwicklung und soll 2027 enthüllt werden. Gleichzeitig entstehen im Hintergrund zwei weitere Projekte im „The Last of Us“-Universum. Ob man daraus tatsächlich drei neue Naughty-Dog-Spiele ableiten kann, ist allerdings noch offen. Bei den beiden „TLoU“-Projekten hat Druckmann ausdrücklich nicht bestätigt, dass es sich in beiden Fällen um Videospiele handelt.

Für Fans ist die entscheidende Nachricht deshalb eine andere: The Last of Us endet definitiv nicht mit Part II. Naughty Dog hat inzwischen zwei Geschichten beziehungsweise Projekte gefunden, mit denen das Studio den bestehenden Kanon erweitern möchte. Ob eine davon irgendwann den Namen The Last of Us Part 3 trägt, bleibt vorerst das große Geheimnis.