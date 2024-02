Naughty Dog wird “The Last of Us Part 3” nicht gleich machen

Die Entwickler von Naughty Dog haben mit “Grounded 2: Making The Last of Us Part 2” einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen gewährt. Die 2-stündige Dokumentation gibt nicht nur Einblicke in die Entstehung des gefeierten Spiels, sondern verrät auch, dass ihr nächstes Single-Player-Spiel nicht The Last of Us Part 3 sein wird. Damit dürften Spekulationen auf einen baldigen PS5-Release wohl in Luft aufgelöst sein.

Überraschendes hat “Shinobi602” gefunden und auf “X” (ehemals Twitter) geteilt: Naughty Dog arbeitet anscheinend an einem gänzlich neuen Single-Player-Titel. Kreativdirektor Neil Druckmann gibt zwar an, dass die Konzeptarbeit für “The Last of Us Part 3” im Gange ist, spricht jedoch von “wahrscheinlich noch einem Kapitel für diese Geschichte”.

“Grounded 2: Making The Last of Us Part 2” wurde kurz nach der Veröffentlichung von The Last of Us Part 2 Remastered für die PlayStation 5 (PS5) veröffentlicht. Diese remasterte Version des preisgekrönten Titels bietet nicht nur verbesserte Grafiken, sondern auch einen neuen Roguelike-Modus und weitere Boni neben dem ohnehin beeindruckenden Hauptstory-Modus.

The Last of Us Part 3 wird nicht das nächste Spiel von Naughty Dog

Fans, die auf eine direkte Fortsetzung von The Last of Us Part 2 gehofft hatten, werden überrascht sein zu erfahren, dass Naughty Dog neue Wege erkundet. Die Dokumentation deutet darauf hin, dass die Entwickler ein frisches, packendes Abenteuer für ihre Spieler schaffen. Der kreative Kopf Druckmann betont, dass es “wohl noch ein Kapitel” in der Geschichte gibt, und während The Last of Us Part 3 noch in den Konzeptphasen steckt, können wir uns auf etwas Neues und Aufregendes freuen.

Grounded 2 zeigt nicht nur die Herausforderungen, denen das Team bei der Entwicklung von The Last of Us Part 2 gegenüberstand, sondern gibt auch einen Einblick in die kreative Dynamik bei Naughty Dog. Die Entscheidung, nicht sofort mit The Last of Us Part 3 fortzufahren, zeigt den Innovationsgeist der Entwickler und ihre Bereitschaft, die Spieler mit neuen und unerwarteten Geschichten zu überraschen.

Was bietet die PS5-Version?

Für diejenigen, die The Last of Us Part 2 Remastered noch nicht erlebt haben, bietet die neue Version des Spiels eine noch intensivere Spielerfahrung. Die verbesserten visuellen Effekte, der anspruchsvolle Roguelike-Modus und zusätzliche Boni machen es zu einem Must-Have für alle Gaming-Enthusiasten.

Insgesamt lässt uns die Dokumentation mit Vorfreude auf das blicken, was Naughty Dog als nächstes plant. Auch wenn The Last of Us Part 3 noch in den Kinderschuhen steckt, können wir uns auf ein weiteres episches Abenteuer freuen, das die Grenzen des Erzählens und der Spielerlebnisse weiter auslotet. Grounded 2 ist nicht nur ein Blick zurück, sondern auch ein spannender Ausblick auf die Zukunft von Naughty Dog und ihre unerschöpfliche Fähigkeit, fesselnde Geschichten zu erzählen.

The Last of Us Part 3 befindet sich derzeit noch in der Konzeptphase. Sehr wahrscheinlich wird es wohl nicht mehr für die PS5 erscheinen, sondern eher für die PlayStation 6.