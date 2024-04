Gears of War 6: Mögliche Ankündigung im Juni

Der Synchronsprecher von JD Fenix, Liam McIntyre, hat angedeutet, dass Gears of War 6 im Juni endlich enthüllt werden könnte. Es ist fast fünf Jahre her, seit das letzte Spiel der Serie veröffentlicht wurde, und es gibt Grund zu der Annahme, dass ein neuer Teil auf dem Weg ist.

Die Fans haben lange auf Gears of War 6 gewartet. Es ist der längste Zeitraum zwischen den Veröffentlichungen der Serie. Insider sagen, dass es noch in diesem Sommer eine Ankündigung geben könnte. Aber das heißt nicht, dass der Titel noch in diesem Jahr erscheint. Die Gerüchte sagen, dass der nächste Gears-of-War-Titel für die nächste Xbox-Konsole kommt. Das heißt, das Spiel kommt erst später.

Liam McIntyre, der JD Fenix in Gears of War 4 spielt, hat auf Twitter gesagt, dass er nicht weiß, was mit ihm passiert. Er glaubt, dass The Coalition im Juni mehr verraten wird. Seine Antwort hat einige interessante Folgen. Wenn er wirklich keine Ahnung hat, was die Zukunft seines Charakters betrifft, heißt das, dass The Coalition ihn noch nicht kontaktiert hat. Das könnte heißen, dass Gears 5 vorbei ist. In Gears 4 mussten sich die Spieler zwischen Del Walker und JD Fenix entscheiden. Es ist noch nicht klar, ob The Coalition im nächsten Gears-of-War-Spiel entscheidet, wer überlebt.

I have no idea. I think @GearsofWar tells us all in June. 🙂 https://t.co/jNxqbyTZMi — liam (@Liam_J_McIntyre) April 24, 2024

Die Tatsache, dass McIntyre in dieser Phase nicht involviert ist, bedeutet nicht unbedingt, dass sich sein Charakter in die eine oder andere Richtung entwickelt. Während er in Gears of War 4 die Hauptfigur war, schlug die Geschichte in Gears 5 eine neue Richtung ein und konzentrierte sich auf Kait Diaz als Hauptfigur. Eine Ankündigung von Gears of War 6 könnte sicherlich auch ohne die Figur von JD Fenix stattfinden, wenn The Coalition stattdessen darauf wartet, den Spielern sein Schicksal zu offenbaren.

Nach einer mehrjährigen Pause scheint die Gears-of-War-Reihe vor einem Comeback zu stehen. Mit dem Potenzial für ein sechstes Hauptspiel der Serie und einem Gears-of-War-Live-Actionfilm, der immer noch von Netflix geplant wird, gibt es für Fans viel zu erwarten. Gerüchte über eine mögliche Gears of War Remastered Collection halten sich hartnäckig, auch wenn noch nichts bestätigt ist. Gamer sollten auf jeden Fall die Xbox-Präsentation im Juni im Auge behalten, denn dort werden wahrscheinlich alle zukünftigen Gears-of-War-Neuheiten dieses Sommers vorgestellt.