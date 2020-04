Gears Tactics (PC) im Test: X-Com trifft Gears of War

Gears Tactics - (C) Microsoft

Gears Tactics im Test. Es ist immer riskant, wenn eine Serie über das Genre hinausgeht, das es berühmt gemacht hat. Man weiß nie, ob das Publikum die Änderung mögen wird oder wie gut das Franchise für neue Systeme geeignet ist. Microsoft hat diesen Schritt schon mit Halo Wars versucht. Aber wenn es richtig gemacht wird, sind die Ergebnisse oft spektakulär. Blizzards Bereitschaft, mit ihrer berühmtesten Marke zu experimentieren, führte zu World of WarCraft und Hearthstone. Nintendo gab der Welt Mario Kart, Paper Mario und die Mario-Sportspiele. Square hat uns Dissidia und Final Fantasy Tactics gebracht. Das sind nur einige Beispiele. Jetzt ist Gears of War an der Reihe. Das Ergebnis ist Gears Tactics, ein Strategiespiel im Stil von X-Com, das die Serienliebe für unbegründete Gewalt mit seiner Vorliebe für taktisches Schießen verbindet.

Gears Tactics im Test: Die flache Geschichte

Die Prämisse ist einfach. Ungefähr ein Jahr nach dem E-Day erhält Gabe Diaz, der Vater von Kait von Gears 5, den Befehl, eine klassifizierte Datei abzurufen, bevor die COG beginnt, ihre eigenen Städte mit dem Hammer der Morgenröte zu zerstören. Gabe arbeitet im Fuhrpark und ist mehr als glücklich, nicht an der Front zu sein. Er beendet die Mission mit Hilfe von Sid Redburn, einem No-Nonsense-Hardass, aber mit dem COG sind die Dinge selten so einfach. Danach werden Gabe und Sid beauftragt, Ukon zu ermoden. Ukkon, der Locust-Bösewicht hinter Monstern wie Brumak und Corpser. Die COG kann keine Soldaten verschonen, und die Informationen sind begrenzt. Es liegt also an Gabe und Sid, Gears für die Sache zu rekrutieren, Ukkon zu finden und ihn zu erledigen. Unterwegs treffen sie Mikayla, eine Dichterin mit einem Scharfschützengewehr, und ihre Gruppe von Bürgern. Sie bilden eine unwahrscheinliche Allianz und arbeiten zusammen, um „das Monster zu jagen, das Monster macht“.

Die Geschichte ist einfach, aber die Charaktere sind unterhaltsam genug, um sie interessant zu halten. Es macht Spaß zu sehen, wie Mikayla Sid einen Faschisten nennt und Sid alle anschreit, während Gabe versucht, alles zusammenzuhalten. Es ist auch schön, auf den Konflikt zwischen der COG und den Locusts zurückzukommen und einen Blick darauf zu werfen, wie der Krieg aussah, bevor wir Marcus und Co. trafen. Gears Tactics wird für sein „Drehbuch“ keine Preise gewinnen, aber es fühlt sich an wie Gears, und das ist gut so.

Was muss ich machen?

So lustig die Erzählung auch ist, was Sie immer wieder zurückholen wird, ist das Gameplay. Du kontrollierst eine Gruppe von bis zu vier Charakteren, während sie sich bewegen, in Deckung gehen, Fähigkeiten einsetzen und auf dem Weg zur Erreichung verschiedener Ziele schießen. Die Soldaten kommen in fünf Klassen: Support, Scout, Heavy, Assault und Sniper. Jeder ist zusätzlich zu seinen Fähigkeiten mit einer Primärwaffe, einer Pistole und einer Granate ausgestattet. Support-Kräfte sind die Allrounder. Sie tragen einen Lancer und haben Zugang zu der angebrachten Kettensäge. Ihre Fähigkeiten verbessern und heilen ihre Verbündeten. Angreifer haben einen Retro Lancer, was mehr Schaden und weniger Genauigkeit bedeutet, und die Fähigkeit, Feinde anzugreifen und sie auf ihrem Bajonett aufzuspießen. Heavies führen einen Mulcher und erhalten Schaden und Genauigkeit, je länger sie in einer Position bleiben. Scouts rocken die Gnasher-Schrotflinte und können sich tarnen, und Snipers, die machen das was der Name schon sagt.

Gears Tactics im Test: Wähle dein Team!

Die Auswahl des richtigen Teams für den Job ist entscheidend, da nicht jede Klasse gleichzeitig auf dem Feld sein kann. Gabe (Support), Sid (Assault) und Mikayla (Sniper) sind Heldeneinheiten, daher muss man sie für einige Missionen haben, und für andere können sie für Storyline-Zwecke gesperrt sein. Wenn sie auf dem Spielfeld sind, müssen sie überleben, sonst ist das Spiel vorbei. Man wird den Rest des Teams aus Charakteren zusammenstellen, die man rekrutiert. Einige wird man während der Missionen retten, während andere in der Kaserne erscheinen. Die Kadergröße ist begrenzt, daher ist eine kluge Auswahl unerlässlich, es sei denn, man entlässt Einheiten oder erwirbt mehr Platz für sie.

Egal mit welchem ​​Trupp du dich entscheidest, du musst im Kampf klug sein. Jede Aktion, egal ob sie sich bewegt, schießt, eine Granate wirft oder eine Fähigkeit einsetzt, kostet AP. Jede Einheit beginnt mit drei pro Spielzügen und nicht verwendete AP werden nicht übertragen. Die meisten Aktionen erfordern nur einen AP, aber Bewegung und bestimmte Fähigkeiten können mehr erfordern.

Schlaue Fortbewegung, schlauer Aufbau des Schlachtfeldes

Normalerweise bewegt man seinen Trupp von Deckung zu Deckung und schießt auf Feinde, die uns treffen können, aber es gibt einiges zu beachten. Wenn man eine Position haltet oder versucht, ein Team-Mitglied zu schützen, kann man Overwatch aktivieren, eine universelle Fähigkeit, bei der Charaktere ihren verbleibenden AP opfern, um einen Feuerkegel über ein Gebiet zu projizieren. Wenn sich ein Feind in oder innerhalb oder in diesen Kegel bewegt, wird unser Charakter auf ihn schießen. Mit genügend AP kann man Einheiten oft sofort töten, obwohl dies normalerweise bedeutet, dass sich die betreffende Einheit überhaupt nicht bewegt. Unterschiedliche Einheiten haben unterschiedliche Überwachungskegel. Lanciers sind am rundesten, während Schrotflinten einen kleineren, breiteren Bereich abdecken und so weiter.

Das Ausbalancieren der AP erfordert Übung und man muss häufig schwierige Entscheidungen treffen. Umhüllst du deinen Scout und rennst in eine Gruppe, wissend, dass der Charakter erst in der nächsten Runde schießen kann oder aus der Deckung feuern? Letzteres ist sicherer, aber es ist weniger wahrscheinlich, dass man etwas trifft. Lade jetzt nach oder wechsle zur Pistole, um erneut zu schießen? Sollte man diese Fähigkeit jetzt nutzen und die Abklingzeit starten, oder warten, bis sie wirklich braucht? Solltest du auf diesen Feind schießen oder einfach eine Wache benutzen? Das Verwalten der Positionierung hilft dabei, aber man hat immer noch nur einen kleinen AP, mit dem man arbeiten kann. Zumindest bis wir anfangen, niedergeschlagene Feinde auszuführen.

Gears Tactics im Test: Jede Menge Entscheidungen, die man treffen muss

Also ja, Gears Tactics hat eine Menge Entscheidungen zu treffen, die nur durch die Feinde der Spiele verstärkt werden. Wenn es sich um die ursprünglichen Gears-Spiele handelt, wird es wahrscheinlich hier angezeigt. Drohnen schießen aus der Entfernung und können Overwatch verwenden. Elende bewegen sich schnell und greifen alles an, was ihnen nahe kommt. Ticker haben ein hohes Ausweichen, bewegen sich jedes Mal, wenn sie beschossen werden, und explodieren, wenn man sich in ihrer Nähe befindet. Sie sind beängstigend, aber man kann sie gegen andere Feinde treten. Grenadiere tragen Schrotflinten und geraten in einen wahnsinnigen Zustand, wenn ihre Gesundheit niedrig ist. Und der immer irritierende Kantus poliert seine Verbündeten und belebt niedergeschlagene Feinde wieder.

Man wird im Laufe der Zeit die besten Strategien herausfinden. Elende schmelzen unter anhaltendem Lancer-Feuer und sind Hauptziele für Granaten. Scharfschützen lassen Drohnenköpfe aus der Ferne platzen und negieren ihre Reichweite. Ein störender Schuss mit einer Pistole kann uns aus der Wache werfen. Hast du einen Feind hinter Deckung? Lauf hoch und zeig ihnen die Kettensäge! Für jedes Problem gibt es eine Antwort, aber Gears Tactics scheut sich nicht, viele davon auf uns zu werfen. Verstärkungen können kurzfristig vom Himmel fallen oder aus Austrittslöchern auftauchen. Es lohnt sich also, darauf vorbereitet zu sein. Man wird ein paar Mal überrascht sein, aber nichts hat sich jemals unfair angefühlt. Alle Fehler, die ich erlebte, waren auf meine Entscheidungen zurückzuführen.

Wenig Vielfalt in den Missionen, dafür coole Boss-Gegner

Die Levels selbst sind gut gestaltet und bieten viele Orte zum Verstecken, Checkpoints zum Halten und Türme zum Klettern für eine hervorragende Aussicht. Das ist gut, denn die Missionen selbst können ein wenig gleich sein. Man hält Versorgungspunkte, rückt zu Zielen vor, befreit Gefangene und sammelt Vorräte, während man vor feindlichen Bombern flieht. In jedem Level gibt es optionale Fälle, die für Waffen-Upgrades für eine zusätzliche Herausforderung gesammelt werden können, aber man wird viele der gleichen Dinge tun. Die Ausnahme bilden Bosskämpfe, mehrstufige Angelegenheiten, die unsere Fähigkeiten auf einzigartige Weise auf die Probe stellen. Der Brumak muss zum Beispiel von hinten getroffen werden und startet am Ende jeder Runde Raketen, wobei häufig Deckungsteile von der Karte entfernt werden. Er ist außerdem mit am Arm montierten Chainguns ausgestattet, die zerstört werden können, um seine Angriffe zu begrenzen. Es ist ein guter Kampf und ein gutes Beispiel für Gears Tactics von seiner besten Seite.

Gears Tactics im Test: Verbessere die Fähigkeiten deiner Charaktere

Zwischen den Missionen verbringst du Zeit in der Kaserne. Hier kann man die Ausrüstung der Charaktere verbessern.. Die Ausrüstung reicht von gewöhnlich bis legendär, aber abgesehen von den Unterschieden zwischen den Stufen gibt es keine beste Option. Es spiegelt meistens nur wider, was der Charakter gut kann. Man kann auch Fertigkeitspunkte ausgeben, die man durch das rauf-leveln erhält. Jede Klasse hat vier Unterbereiche, in die man spezifizieren kann. Pfadfinder können sich beispielsweise unter anderem auf ihre Tarnfähigkeiten und ihren reinen Schaden konzentrieren, während Unterstützer unsere Heilzauber, Buffs und Fähigkeiten verbessern können. Die Fähigkeitspunkte sind begrenzt, daher ist eine Spezialisierung unerlässlich.

Rekrutiere deine Kampfgruppe

In der Kaserne kann man auch neue Einheiten rekrutieren. Einheiten erscheinen nach Missionen und sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Wenn man sie haben möchte, sollte man sie aufschnappen, solange man kann. Es ist eine gute Idee, einige derselben Klasse zu haben, damit man verschiedene Spezialisierungen vornehmen kann. Mit Gegenständen kann man diese Auswahl auch wieder rückgängig machen und neu wählen. Man kann sogar das Erscheinungsbild seiner Charaktere anpassen. Die Anpassung für Helden ist begrenzt, aber es gibt Optionen für Frisuren oder Accessoires. Sicherlich könnte man hierbei vieles bemängeln, aber allzu viel Micro-Management ist hier nicht möglich.

Ein beträchtlicher Trupp hilft uns auch dabei, Nebenmissionen abzuschließen. Allerdings sind diese begrenzt. Man muss also sorgfältig auswählen. Nebenmissionen haben die gleiche Sorgfalt wie die Hauptmissionen und bieten die Möglichkeit, weniger benutzte Charaktere zu leveln und Ausrüstung zu erhalten. Es lohnt sich also, sie zu erledigen. Die Auswahl der richtigen Charaktere ist aber entscheidend.

Fazit zu Gears Tactics

Gears Tactics im Test ist nicht X-Com. Es verfügt nicht über die Tiefe oder Anpassung. Es ist jedoch ein sehr gutes Spiel, das das Universum von Gears of War erfolgreich mit dem Strategiespiel verbindet. Gears Tactics hält nicht deine Hand, aber es sollte immer noch ein guter Ausgangspunkt für Leute sein, die neu im Genre sind, und für diejenigen, die nach etwas Neuem suchen. Es sieht auch gut aus, klingt gut und läuft gut. Ich wünschte, die Texturen würden beim Vergrößern der Kamera etwas besser sein, und es gäbe etwas mehr Missionsvielfalt, aber das war es auch schon. Gears Tactics funktioniert als taktisches Spiel und als Gears of War-Titel und vereint das Beste aus beiden zu einem Paket, das sich einzigartig anfühlt.

Microsoft ist hier ein Risiko eingegangen und es hat sich ausgezahlt. Und wie in Gears of War selbst kommt es auf die Ausführung an.

Eine Xbox One-Version soll später in diesem Jahr folgen. Das Spiel ist im Game Pass für PC enthalten und per Steam zum Kaufen.

Test Wertung