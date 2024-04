Fallout 76: Bethesda gibt Ausblick auf das nächste große Update

Fallout 76 hat Ende April ein neues PTS-Update (Public Test Server) veröffentlicht, das einen Vorgeschmack auf die Änderungen gibt, die mit dem Skyline-Valley-Update im Juni 2024 für alle Spieler eingeführt werden. Das Update mit der Versionsnummer 0.2.1472.0 bringt fast ein Dutzend Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich und stellt die Daily Ops von Fallout 76 auf den Kopf.

Wie so ziemlich alles in der Franchise erlebt auch Bethesdas Live-Service-Ableger aus den Appalachen derzeit eine Art Renaissance. Seit der Premiere von Amazons Fallout-TV-Show hat Fallout 76 innerhalb von sechs Tagen fünf Spielerrekorde gebrochen und verzeichnet derzeit allein auf Steam über 50.000 gleichzeitige Spieler pro Tag. Am letzten April-Wochenende erreichte die Zahl der gleichzeitigen Spieler auf Valves Plattform die Marke von 70.000.

Und so wie das Interesse an dem Spiel wächst, wächst auch der Content-Plan von Bethesda. Deshalb überarbeitet der Entwickler das Spiel regelmäßig. Der jüngste Beweis dafür ist das Update 0.2.1472.0, das am Freitag, dem 26. April veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich um ein Update für den öffentlichen Testserver von Fallout 76, was bedeutet, dass es für jeden verfügbar ist, der das Spiel auf Steam besitzt. Der Patch selbst dient als Vorschau auf Skyline Valley, das dritte große Update für das Spiel im Rahmen der Erweiterung Expeditions: Atlantic City.

Das wird das neuste Update für Fallout 76 mit sich bringen

Mit dem neuen Update kehrt der Fallout-76-Fastnachtstag zurück, ein saisonales Event, das mit dem Wild.Appalachia-Update 2019 eingeführt wurde. Dieses In-Game-Happening hat “Gefährlicher Zeitvertreib” ersetzt, obwohl die Änderung nicht mit der Veröffentlichung des neuen PTS-Updates zusammenfällt. Die Version 2024 bringt einige Änderungen mit sich, die darauf abzielen, das Tempo und die Gesamtleistung des Events zu verbessern, so Bethesda. Der neue, verbesserte Karnevalstag wird bis zum 29. April zu jeder vollen Stunde stattfinden.

Sobald dieser Mini-Test abgeschlossen ist, wird Dangerous Pastimes auf unbestimmte Zeit wieder aufgenommen. Bethesda hat den Spielern empfohlen, ab diesem Zeitpunkt Fallout-76-Nukes zu verwenden, und scherzhaft angedeutet, dass “vielleicht etwas passieren wird”, wenn sie dies tun. In der Zwischenzeit können alle PTS-Spieler neue Daily-Ops-Standorte und Begegnungsgruppen ausprobieren, die seit der Veröffentlichung des Updates 0.2.1472.0 alle zwei Stunden rotieren.

Der neue Patch bringt außerdem nicht weniger als zehn weitere Änderungen an verschiedenen Aspekten des Spiels mit sich. So wurden beispielsweise zusätzliche Erzadern im gesamten Skyline Valley hinzugefügt und einige Event-Belohnungen umbenannt. Einige Bugfixes sind ebenfalls Teil des Pakets, darunter einer, der ein Problem behebt, das zu unerwarteten Interaktionen mit einigen Türen der Hawksbill-Wetterstation führte. Diese und andere Änderungen, die mit dem neuen Patch eingeführt werden, werden allen Spielern im Juni 2024 zur Verfügung stehen, wenn das Skyline-Valley-Update weltweit ausgerollt wird.

Worum geht es im Spiel?

Fallout 76 ist ein Online-Rollenspiel, das von den US-amerikanischen Entwicklern Bethesda Game Studios entwickelt wurde. Es ist ein Ableger der postapokalyptischen Fallout-Computerspielreihe. Das Spiel wurde im November 2018 für Microsoft Windows, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.