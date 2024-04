Fallout-Spiele brechen Rekorde für gleichzeitige Spieler auf Steam

Bist du ein Fan der Fallout-Serie? Dann wirst du begeistert sein zu hören, dass Fallout 76 kürzlich einen neuen Rekord für gleichzeitige Spieler auf Steam gebrochen hat. Dieser Anstieg kommt zur gleichen Zeit wie die Veröffentlichung der heiß erwarteten Fallout-TV-Show auf Amazon Prime.

Neuer Spielerrekord! – Mit über 39.000 Spielern gleichzeitig auf Steam erreichte Fallout 76 seinen bisher höchsten Stand. Das ist eine bedeutende Steigerung gegenüber dem vorherigen Rekord von etwa 33.000 Spielern vor fast 4 Jahren. Diese Zunahme wird auch durch den Anstieg der Interaktionsrate auf Xbox Series-Konsolen bestätigt, was zeigt, dass das Interesse an der Fallout-Serie insgesamt gewachsen ist.

Fallout 76, dass für seine anfänglichen Probleme bekannt war, hat sich seit ihrer Veröffentlichung 2018 stark weiterentwickelt. Updates haben das Spielerlebnis verbessert, darunter die Rückkehr menschlicher NPCs und die Ergänzung neuer Inhalte wie Shenandoah und die Atlantic City Expedition.

Ältere Fallout-Spiele auf Steam als Spielermagnet

Aber nicht nur Fallout 76 erlebt einen Aufschwung. Andere Spiele der Serie auf Steam verzeichnen ebenfalls einen Anstieg der Spielerzahlen. Fallout 4 erreichte kürzlich 83.491 gleichzeitige Spieler, den höchsten Wert seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015. Selbst ältere Titel wie Fallout: New Vegas und Fallout 3 verzeichnen eine erhöhte Aktivität.

Dieser Anstieg wird teilweise durch die breitere Aufmerksamkeit für die Fallout-Franchise getrieben, die durch den Erfolg der neuen Amazon-TV-Show verstärkt wird. Mit dem bevorstehenden Next-Gen-Update und der vollständigen Steam Deck-Unterstützung für Fallout 4 wird der Hype um die Serie wahrscheinlich noch weiter zunehmen. Der “Release” der Next-Gen-Version findet endlich am 25. April 2024 statt. Immerhin 2022 für 2023 angekündigt.

Welche Fallout-Spiele sind auf Steam verfügbar?

Fallout 4: Das vierte Hauptspiel in der Serie, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von Vault 111 in Massachusetts ausgeht. Fallout: New Vegas: Ein Ableger der Hauptserie, der von Obsidian Entertainment entwickelt wurde und in der Mojave-Wüste von Nevada angesiedelt ist. Fallout 3: Das dritte Hauptspiel, das in der Ödnis von Washington, D.C. angesiedelt ist und den Spieler auf die Suche nach seinem Vater schickt. Fallout 76: Ein Online-Multiplayer-Spiel, das in West Virginia spielt, etwa 25 Jahre nach dem Atomkrieg. Es war der erste (und bisher einzige) Online-Multiplayer-Titel der Serie.

Welche Fallout-Spiele gibt es?

Die Welt von Fallout eroberte unsere Bildschirme erstmals am 30. September 1997 mit dem bahnbrechenden Originalspiel. Nur ein Jahr später, am 30. September 1998, wurde die postapokalyptische Reise mit Fallout 2 fortgesetzt, und die Fans waren begeistert von der erweiterten Welt und den neuen Möglichkeiten.

Doch das war erst der Anfang eines epischen Abenteuers. Am 28. Oktober 2008 erlebten Spieler einen Sprung in die Zukunft mit Fallout 3, das mit seiner offenen Spielwelt und den packenden Geschichten die Serie auf ein neues Niveau hob. Und nur zwei Jahre später, am 19. Oktober 2010, bot Fallout: New Vegas eine neue Perspektive auf die Ödnis, während es die Spieler in die raue Wüste von Nevada entführte. Im November 2015 erschien das bisher letzte Hauptspiel, Fallout 4. Das Online-Spiel Fallout 76 gibt es seit November 2018.

Also halt dich bereit für eine Zeit voller actiongeladener Abenteuer im Ödland, denn das Fallout-Franchise ist lebendiger denn je. Dennoch ist kein Fallout 5 um die Ecke. Bethesda arbeitet derzeit an The Elder Scrolls VI.