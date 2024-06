Wie viele Call of Duty Spiele gibt es? Vollständige Liste und Release-Timeline

Call of Duty ist eine der bekanntesten Spieleserien der Welt. Die Anzahl der Spiele in dieser Serie kann ziemlich verwirrend sein, vor allem wenn man die zahlreichen Spin-offs berücksichtigt. Hier bekommst du einen Überblick über alle Call of Duty Spiele und ihre Erscheinungsjahre.

Wie viele Call of Duty Spiele gibt es?

Bis November 2023 gab es 20 Hauptspiele in der Call of Duty Serie. Das schließt keine Erweiterungen wie Call of Duty: United Offensive oder Remaster wie Call of Duty: Classic ein. Mit dem kommenden Black Ops 6, dass am 24. Oktober 2024 erscheint, sind es 21 Hauptspiele.

Hinzu kommen viele Mobile- und Spin-off-Spiele, von denen einige inzwischen eingestellt wurden. Zählt man alle Spin-offs mit, aber keine Begleitspiele, gibt es insgesamt 33 Call of Duty Titel. Zählt man die Begleitspiele hinzu, sind es 40, und mit Remasters kommt man auf insgesamt 43 Spiele.

Timeline der Call of Duty Spiele

Alles begann im Jahr 2003, als das erste Call of Duty Spiel veröffentlicht wurde. Entwickelt von Infinity Ward und veröffentlicht von Activision, versetzte dieses bahnbrechende Spiel die Spieler mitten in die intensiven Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Es revolutionierte das Genre der Ego-Shooter mit seinem Fokus auf Teamarbeit und realistischem Gameplay. Mit beeindruckender Grafik und packender Story erzielte Call of Duty sofort großen Erfolg und legte den Grundstein für eine der erfolgreichsten Spieleserien aller Zeiten.

Mit Call of Duty 2, dass 2005 erschienen ist, folgte jährlich ein neues Hauptspiel. Von diesem Moment an rief die Pflicht immer wieder, und Millionen von Spielern weltweit folgten diesem Ruf.

Welche Call of Duty Titel hast du noch nicht gespielt? Finde es heraus! Hier ist eine Liste aller Hauptspiele der Call of Duty Serie und ihr Erscheinungsjahr:

Spielname Erscheinungsjahr Call of Duty 2003 Call of Duty 2 2005 Call of Duty 3 2006 Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 Call of Duty: World at War 2008 Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 Call of Duty: Black Ops 2010 Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 Call of Duty: Black Ops II 2012 Call of Duty: Ghosts 2013 Call of Duty: Advanced Warfare 2014 Call of Duty: Black Ops III 2015 Call of Duty: Infinite Warfare 2016 Call of Duty: WWII 2017 Call of Duty: Black Ops 4 2018 Call of Duty: Modern Warfare 2019 Call of Duty: Black Ops Cold War 2020 Call of Duty: Vanguard 2021 Call of Duty: Modern Warfare II 2022 Call of Duty: Modern Warfare III 2023

Alle Call of Duty Spiele inklusive Spin-offs

Hier ist eine umfassende Liste aller Call of Duty Spiele, inklusive Spin-offs und ihrer Erscheinungsjahre. Spiele in Kursivschrift sind Spin-offs. Titel mit [X] wurden eingestellt oder entfernt.

Spielname Erscheinungsjahr Anmerkungen Call of Duty 2003 Enthält United Offensive Erweiterung Call of Duty: Classic 2009 Remastered Port Call of Duty: Finest Hour 2004 Call of Duty 2 2005 Call of Duty 2: Big Red One 2005 Call of Duty 3 2006 Call of Duty: Roads to Victory 2007 Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 Remastered in 2016 Modern Warfare – Reflex Edition 2009 Wii-Version Call of Duty: World at War 2008 Nintendo DS und PlayStation 2 Begleitspiele Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 Remastered 2020 Modern Warfare 2: Mobilized 2009 Nintendo DS Begleitspiel Call of Duty: World at War – Zombies [X] 2009 Call of Duty: Black Ops 2010 Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 Nintendo DS Begleitspiel Call of Duty: Black Ops – Zombies 2011 Call of Duty: Black Ops II 2012 PlayStation Vita Begleitspiel Call of Duty Online [X] 2013 Call of Duty: Strike Team 2013 Call of Duty: Ghosts 2013 Call of Duty: Advanced Warfare 2014 Call of Duty: Heroes [X] 2014 Call of Duty: Black Ops III 2015 Call of Duty: Siege 2016 Nur in Australien erhältlich Call of Duty: Infinite Warfare 2016 Call of Duty: WWII 2017 Call of Duty: Black Ops 4 2018 Call of Duty: Mobile 2019 Call of Duty: Modern Warfare 2019 Call of Duty: Warzone 2020 Call of Duty: Black Ops Cold War 2020 Call of Duty: Vanguard 2021 Call of Duty: Modern Warfare II 2022 Call of Duty: Warzone 2.0 2023 Call of Duty: Modern Warfare III 2023

Mit dieser Übersicht kannst du dich ganz leicht durch die vielen Spiele der Call of Duty Serie navigieren und herausfinden, welche Titel du noch nachholen möchtest. Viel Spaß beim Spielen!

Die Call of Duty Serie hat mehrere beliebte Sub-Marken hervorgebracht, darunter Modern Warfare und Black Ops. Beide haben ihre eigenen einzigartigen Stile und Anhängerschaften, aber welche ist beliebter?

Call of Duty: Modern Warfare

Die Modern Warfare Serie begann 2007 mit Call of Duty 4: Modern Warfare. Sie brachte eine modernere Kriegserfahrung und führte die Spieler weg von den historischen Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Modern Warfare wurde für seine packende Kampagne und seinen innovativen Mehrspielermodus gefeiert. Die Serie wurde 2019 mit einem Soft-Reboot wiederbelebt, was erneut große Erfolge einbrachte. Modern Warfare ist bekannt für seine realistische Grafik, tiefgehende Story und taktische Tiefe.

Call of Duty: Black Ops

Die Black Ops Serie startete 2010 mit Call of Duty: Black Ops. Diese Sub-Marke führte die Spieler in die Zeit des Kalten Krieges und bot spannende, geheimdienstbasierte Missionen. Black Ops wurde für seine komplexe Story und seine revolutionären Mehrspielermodi bekannt, einschließlich des beliebten Zombies-Modus. Die Serie ist für ihre dichten, erzählerischen Kampagnen und vielfältigen Mehrspielererfahrungen bekannt.

Mit über 425 Millionen verkauften Exemplaren gehört das Shooter-Franchise von Activision zu den Top 5 der erfolgreichsten Videospiel-Marken überhaupt. Und irgendwie sieht es nicht so aus, als würde sich das so schnell ändern. Damit stehen uns wahrscheinlich die nächsten Jahre jährlich neue Call of Duty Spiele ins Haus!