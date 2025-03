Call of Duty Modern Warfare 4 erscheint für die nächste Xbox-Generation

Ein neues Call of Duty könnte pünktlich zum Start der nächsten Xbox erscheinen – zumindest wenn man aktuellen Leaks Glauben schenkt. Der bekannte Insider TheGhostOfHope behauptet, dass Call of Duty: Modern Warfare 4 bereits in Entwicklung ist und auf Dev-Kits der kommenden Xbox-Generation läuft.

Während Microsoft noch keine neue Konsole angekündigt hat, neigt sich die Ära der Xbox Series X/S anscheinend langsame dem Ende zu. Falls sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte Modern Warfare 4 ein entscheidender Faktor sein, um Spieler für die neue Xbox zu begeistern.

Laut dem Leak sei der Release für 2026 geplant. Das Spiel soll angeblich nicht mehr für die Last-Gen-Konsolen erscheinen, sondern voll auf die nächste Hardware-Generation setzen. Unklar bleibt, ob Modern Warfare 4 direkt zum Launch der neuen Xbox erscheinen oder erst später nachgereicht wird. Frühere Gerüchte drängten darauf, dass es ein Launch-Titel sein wird.

Einige Insider berichten, dass die nächste Xbox erst kürzlich grünes Licht bekommen hat und sich Dev-Kits noch in der Entwicklung befinden. Falls das stimmt, wäre ein Release von Modern Warfare 4 im Jahr 2026 sehr ambitioniert. Möglich wäre aber, dass Activision als „Xbox-Studio“ frühzeitig Zugriff auf die neue Hardware hat.

Wie viel Wahrheit in den Gerüchten steckt, bleibt abzuwarten – aber eines ist klar: Call of Duty wird eine entscheidende Rolle in Microsofts Gaming-Strategie spielen.

EXCLUSIVE Details for Modern Warfare IV (2026):

– No Old Gen support

– Traditional UI like the older games (More traditional than BO6)

– Engine being overhauled to address MWII problems like „visual clutter“ etc.

– Being developed on Dev Kits for the Next Xbox

– No „Warzone 3″… pic.twitter.com/xzmdjiDARd

— Hope (@TheGhostOfHope) March 3, 2025