Neue Xbox kommt Ende 2026 – Call of Duty als Starttitel

Microsoft soll bereits die Veröffentlichung seiner nächsten Xbox-Konsole für Ende 2026 planen. Berichten zufolge soll ein Call of Duty-Spiel von Infinity Ward als Starttitel dienen. Diese Informationen stammen von vertrauenswürdigen Call of Duty-Leakern, “TheGhostOfHope” und “CharlieINTEL”. Damit bestätigen sie frühere Gerüchte über die nächste Xbox-Generation.

Microsoft hat bereits den “größten technischen Sprung aller Zeiten in einer Hardware-Generation” versprochen. Dies lässt darauf schließen, dass die nächste Konsole deutlich leistungsstärker sein wird als die aktuellen Xbox Series-Konsolen. Die neue Xbox soll eine AMD Zen 5-CPU und eine AMD RDNA 5-GPU nutzen. Diese Kombination wird voraussichtlich eine enorme Leistungssteigerung im Vergleich zu den Zen 2/RDNA 2-basierten Konsolen der aktuellen Generation bieten.

Zusätzlich wird die neue Xbox wahrscheinlich schnelleres GDDR7-RAM enthalten. Das bedeutet eine noch bessere Gesamtleistung. Besonders interessant wird es, wenn Microsoft auch KI-Verarbeitung in das System integriert. Diese technischen Verbesserungen könnten die nächste Xbox zur leistungsstärksten Konsole auf dem Markt machen. Zumindest bis Sony mit seiner PlayStation 6 (PS6) nachrückt.

Microsoft hat das Ziel, die neue Xbox vor der PlayStation 6 auf den Markt zu bringen. Dadurch möchte das Unternehmen den Vorteil eines frühen Marktstarts nutzen, ähnlich wie bei der erfolgreichen Xbox 360. Mit einem neuen Call of Duty als Starttitel hofft Microsoft, die Xbox zur ersten Wahl für Fans der Serie zu machen.

Hearing from trusted sources that the next Xbox is planned to be released in late 2026.

Very likely that COD2026 is a day one release for it. pic.twitter.com/qJXmQSzH9F

— Hope (@TheGhostOfHope) May 17, 2024