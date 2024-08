Call of Duty 2026: Entwicklung im Stillstand – Was ist los?

„Die Entwicklung von MW4 steckt derzeit in einer Sackgasse – das Team ist offenbar mit der Erzählung und den Spielmechaniken unzufrieden und Activision übt starken Druck auf das gesamte Studio aus“, so die Worte von BobNetworkUK auf X (vormals Twitter). Was ist dran an der Geschichte über den Entwicklungsstillstand von Call of Duty: Modern Warfare 4 (2026)?

Die Entwicklung des Call of Duty-Spiels für 2026, dass immerhin als Starttitel für die nächste Xbox-Konsole gilt, soll auf Eis liegen. Activision übt anscheinend starken Druck auf Infinity Ward aus, um die Entwicklung voranzutreiben. Dabei spalten sich die Geister über die „Bewegungsfreiheit“ im Spiel.

Folge uns bei Google News

Was ist Omnimovement und warum ist es umstritten?

Als Antwort auf einen Kommentar zu Spekulationen über den „Entwicklungsstillstand“ sagte Bob: „Oh ja, sie hassen diesen Mist anscheinend [in Bezug auf das Omnimovement].“

Omnimovement ermöglicht es den Spielern, in alle Richtungen zu sprinten, zu hechten und zu rutschen. Diese Bewegungsfreiheit ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Mechaniken und soll in zukünftigen Call of Duty-Titeln integriert werden. Infinity Ward scheint jedoch nicht begeistert von dieser neuen Mechanik zu sein.

Was ist bisher über das neue Call of Duty: Modern Warfare 4 (2026) bekannt?

Bisher gibt es keine konkreten Informationen zur Handlung. Es wird jedoch erwartet, dass das Spiel das Modern Warfare-Universum erweitert, das mit Modern Warfare (2019) neu gestartet wurde.

Wie zuverlässig sind diese Informationen? Die Leaks stammen von BobNetworkUK, einer Quelle, die in der Vergangenheit bereits legitime Informationen zu Call of Duty preisgegeben hat. Dennoch sollten diese Berichte mit Vorsicht genossen werden, da es sich um frühe Entwicklungsphasen handelt. Sehr wahrscheinlich tritt der Titel erst in Kürze in „Vollproduktion“ ein.

Call of Duty: MW4 wurde bisher von Activision nicht angekündigt.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*