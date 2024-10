Call of Duty 2025: Leaks deuten auf Wandsprung-Mechanik hin

Ein neuer Leak zu Call of Duty 2025 deutet darauf hin, dass das Spiel ein erweitertes Omnimovement-System haben wird, das es den Spielern ermöglicht, von Wänden auf Oberflächen zu springen. Obwohl die Fans das Omnimovement-System erst in der Beta von Black Ops 6 Anfang des Jahres kennengelernt haben, scheint es, als ob bereits einige große Änderungen für dieses Bewegungsfeature in Arbeit sind. Mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober wird es einige bedeutende Neuerungen in der Franchise geben, wobei das omnidirektionale Bewegungssystem wohl die größte ist. Entwickelt von den Treyarch Studios, ermöglicht dieses System den Spielern, in alle Richtungen zu rennen, zu springen und zu tauchen.

Es funktioniert ähnlich wie das Bewegungssystem in der Max-Payne-Reihe. Obwohl es für alte CoD-Spieler möglicherweise ungewohnt ist, werden sich die Fans daran gewöhnen müssen, da das System später in diesem Jahr auch in Warzone eingeführt wird. Obwohl Black Ops 6 noch nicht veröffentlicht ist, kursieren bereits Leaks zu Call of Duty 2025. Ein neuer Beitrag auf dem Twitter-Account von FumoLeaks soll zahlreiche Details über das Spiel des nächsten Jahres enthüllt haben. Der Leak stammt anscheinend von einem Bild eines Fokusgruppentreffens zum Call of Duty-Spiel von 2025 und deutet darauf hin, dass das Spiel „die nächste Evolution des Omnimovements“ bieten wird. Mit verbesserter Flüssigkeit, völlig neuen immersiven Animationen und einem Wand-Sprung-Mechanismus, der es Spielern ermöglicht, von Oberflächen zu springen.

Wird es in Call of Duty 2025 eine Wandsprung-Fähigkeit geben?

Obwohl noch nicht bestätigt, gab es Anfang des Jahres Leaks, die auf die Rückkehr des Uplink-Modus in Call of Duty: Black Ops 6 hinwiesen. Allerdings besagt das letzte Treffen der CoD-Fokusgruppe, dass der Modus nun in der 2025-Version der Serie enthalten sein wird. Das geleakte Bild erwähnt Uplink zwar nicht direkt, beschreibt jedoch einen „von Fans geliebten Spielmodus“, bei dem um die Kontrolle über einen neutralen Satelliten gekämpft wird, der in die gegnerische Basis hochgeladen werden muss. Obwohl das Bild abgeschnitten ist, steht dort „Returning to Call of Duty for the“, was darauf hindeutet, dass der Modus nicht in Black Ops 6, sondern möglicherweise erst 2025 enthalten sein wird.

