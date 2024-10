Black Ops 6: Alles was du über den Early Access wissen musst

Die Chance, Spiele vor ihrem offiziellen Launch zu spielen, bietet Nutzern einen frühen Vorteil. Die Call-of-Duty-Reihe hat diese Strategie bereits oft in der Vergangenheit genutzt. So konnten Spieler die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3 spielen, bevor die Multiplayer-Server freigeschaltet wurden. Fans von Call of Duty: Black Ops 6 möchten sicher wissen, ob sie die Kampagne, den Mehrspielermodus oder die rundenbasierten Zombies vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin spielen können. Mit dem Start des Pre-Load-Prozesses der Black-Ops-6-Kampagne fragen sich Fans, ob sie das Spiel vor dem 25. Oktober spielen können. Early Access ermöglicht es den Spielern, vor dem Veröffentlichungsdatum zu spielen, ist jedoch oft mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Früher Zugang ist meistens Teil einer teureren Edition, was bedeutet, dass Spieler mehr zahlen müssen, um früher ins Game einzutauchen. Activision hat bestätigt, dass es keinen Early Access für die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 geben wird. Ebenso wird es keine Early-Access-Phase für den Zombie-Modus geben, sodass es keine Möglichkeit gibt, den sechsten Teil der Black-Ops-Reihe vorzeitig zu spielen. Glücklicherweise bleibt noch genug Zeit, um Terminus und Liberty Falls zu erleben, bevor Call of Duty 2025 erscheint.

Folge uns bei Google News

Kein Early Access für Call of Duty: Black Ops 6

Das Fehlen eines Vorabzugangs mag viele überraschen. Die früheste Gelegenheit, das Spiel zu spielen, ist der 25. Oktober, was bedeutet, dass die ganze Welt gleichzeitig die neuen Features von Treyarch erleben kann. In einem offiziellen Statement heißt es wie folgt:



Das Team ist voll auf den 25. Oktober konzentriert. Wir freuen uns auf alles, was das Spiel in den Bereichen Kampagne, Multiplayer und Zombies zu bieten hat. Dieses Jahr haben wir die Entscheidung getroffen, sicherzustellen, dass die Community alle Modi, die sie haben möchte, zur gleichen Zeit spielen kann, also werden wir am 25. Oktober wieder einen massiven globalen Starttermin haben. Aus diesem Grund gibt es dieses Jahr keinen Early-Access-Takt für Black Ops 6, sondern nur den Countdown bis zur Veröffentlichung.

Außerdem wurde angekündigt, dass nicht jeder Modus zum Release spielbar sein wird.