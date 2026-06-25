Star Fox Switch 2 Reviews fallen deutlich besser aus als erwartet

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach Jahren der Funkstille feiert Nintendo mit Star Fox auf der Switch 2 ein großes Comeback. Kurz nach dem Release am 25. Juni sind nun die ersten internationalen Testwertungen erschienen – und die fallen überwiegend positiv aus.

Viele Kritiker bezeichnen das Spiel als die bislang beste Version von Star Fox 64. Besonders die überarbeitete Grafik, die modernisierte Präsentation und die flüssigere Steuerung werden immer wieder hervorgehoben.

Kritiker loben Grafik und Gameplay

In den bisherigen Reviews bewegt sich das Spiel überwiegend im Bereich zwischen 8 und 9 von 10 Punkten. Die Übersicht der internationalen Wertungen zeigt unter anderem Ergebnisse von 8/10 bei IGN, 8,5/10 bei GamePro, 9/10 bei 4P.

Besonders häufig wird die technische Umsetzung gelobt. Mehrere Tester sprechen von einem beeindruckenden Grafik-Upgrade, das die Weltraumschlachten und Planeten deutlich spektakulärer in Szene setzt als das Original. Auch die neuen Zwischensequenzen und die modernisierte Inszenierung kommen gut an.

Darüber hinaus werden die präzisere Steuerung, die stabilere Framerate und neue Modi wie Koop-Herausforderungen oder zusätzliche Challenge-Inhalte positiv hervorgehoben.

Nicht jeder Kritiker ist vollständig überzeugt

Trotz der starken Bewertungen gibt es auch Kritikpunkte. Einige Tester bemängeln, dass Nintendo erneut auf eine Neuauflage von Star Fox 64 setzt, statt der Reihe einen komplett neuen Teil zu spendieren. Zudem wird die relativ kurze Spielzeit von rund anderthalb Stunden für einen einzelnen Durchlauf erwähnt.

Auch der Online-Modus wird vereinzelt als ausbaufähig beschrieben. Während das Gameplay überzeugt, hätten sich manche Kritiker mehr neue Inhalte und mutigere Veränderungen gewünscht.

Ein wichtiger Erfolg für Nintendo

Dennoch deutet aktuell alles darauf hin, dass Nintendo mit dem Remake einen Erfolg landen könnte. Viele Reviews sprechen von der definitiven Version des Klassikers und sehen darin die beste Gelegenheit seit Jahren, neue Spieler an die Marke heranzuführen.

Die starken Star Fox Switch 2 Testwertungen könnten zudem ein wichtiges Signal für die Zukunft der Reihe sein. Schließlich wünschen sich viele Fans bereits jetzt einen komplett neuen Ableger rund um Fox McCloud und sein Team.

In diesem Artikel erfährst du alles über die Gerüchte rund um einen möglichen Star Fox-Kinofilm von Illumination.

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