Frostpunk 2 Breach of Trust DLC erhält überraschend schwache Bewertungen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Breach of Trust hat 11 bit studios die erste große Erweiterung für Frostpunk 2 (hier zur Game Review) veröffentlicht. Das DLC führt Spieler nach New Edinburgh, einer Stadt am Fuße eines instabilen Vulkans, und bringt mit dem sogenannten Vertrauensvotum sowie neuen politischen und spielerischen Herausforderungen frische Mechaniken ins Spiel.

Trotz der interessanten Ideen fällt die erste Reaktion vieler Spieler allerdings verhaltener aus als erhofft. Kurz nach dem Release machen sich zahlreiche kritische Stimmen bemerkbar, die vor allem bestimmte Designentscheidungen und die Umsetzung der neuen Inhalte hinterfragen.

Neue Ideen treffen nicht jeden Geschmack

Das Frostpunk 2 Breach of Trust DLC setzt weniger auf die klassische Eiszeit-Katastrophe und verlagert den Fokus auf politische Spannungen, Vertrauensfragen und die Bedrohung durch einen aktiven Vulkan. Spieler müssen sich mit Erdbeben, Vulkanausbrüchen und einem neuen Vertrauenssystem auseinandersetzen, das direkten Einfluss auf ihre Herrschaft hat.

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Genau dieser stärkere Fokus auf Politik und Gesellschaft sorgt jedoch bei einigen Fans für Kritik. Bereits das Hauptspiel wurde von Teilen der Community dafür kritisiert, dass es sich stärker auf großflächiges Management und Fraktionspolitik konzentriert als auf die persönliche Survival-Erfahrung des ersten Teils.

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Viele Fans vergleichen weiter mit dem ersten Teil

Ein wiederkehrender Kritikpunkt innerhalb der Community ist der Vergleich mit dem ursprünglichen Frostpunk. Einige Spieler loben zwar die neuen Ideen, sehen den Nachfolger und dessen Erweiterungen jedoch weiterhin nicht auf dem Niveau des ersten Spiels.

Vor allem die emotionale Bindung an einzelne Bürger und die unmittelbare Überlebensatmosphäre des Originals werden häufig als Stärken genannt, die in Frostpunk 2 weniger stark ausgeprägt seien. Dadurch fällt es dem DLC schwer, einige der skeptischen Fans vollständig zu überzeugen.

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Nicht alles fällt negativ aus

Trotz der kritischen Stimmen gibt es auch positives Feedback. Viele Spieler loben das neue Szenario, die ungewöhnliche Vulkan-Kulisse und den Versuch von 11 bit studios, das bekannte Konzept nicht einfach zu wiederholen. Besonders das Vertrauenssystem und die neuen politischen Entscheidungen werden von einigen Fans als interessante Weiterentwicklung angesehen.

Gerade langjährige Spieler, die sich neue Herausforderungen gewünscht haben, können den zusätzlichen Inhalten durchaus etwas abgewinnen.

Frostpunk 2 erschien im Juli 2024 für PC, Xbox und PlayStation.

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