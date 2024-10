Frostpunk 2 (PC) – Game Review

Mit dem Aufbauspiel Frostpunk 2 macht der Entwickler 11 bit Studios nahezu alles anders als beim Vorgänger-Spiel aus dem Jahre 2018. So spielt das Volk nun beispielsweise eine große politische Rolle und das Gameplay findet auf Hexfeldern statt. Doch war es wirklich eine kluge Idee, das Sequel anders zu denken und kann es an die Genialität des ersten Teils anknüpfen? Finden wir es gemeinsam in diesem Review heraus.

Im März dieses Jahres berichtete DailyGame über den konkreten Realese-Termin des Titels.

Zurück in die Eiszeit mit Frostpunk 2

11 bit Studios entführt euch erneut in eine Steampunk-Welt, in der eine unerwartete Eiszeit die Zivilisation zerstört hat. Wieder ist es eure Aufgabe, rund um einen riesigen, turmhohen Generator eine Stadt zu errichten, die extremen Kälteeinbrüchen und Schneestürmen trotzen kann. Im Story-Modus, der aus fünf Kapiteln besteht, steuert ihr erneut New London, zusätzlich gibt es einen Sandbox-Modus mit sieben verschiedenen Karten. Dabei baut Frostpunk 2 auf der gleichen Grundidee wie sein Vorgänger auf, nimmt jedoch erhebliche Änderungen an der Spielmechanik vor. Das Ergebnis ist ein faszinierendes Survival-Aufbauspiel, das auch Jahre nach dem ersten Teil noch einzigartig ist.

Die Fortsetzung ist jedoch so anders, dass einige Spieler vielleicht sagen werden, dass ihnen die Erfahrung des ersten Teils besser gefallen hat. Viele Spieler waren sehr beeindruckt von der Herangehensweise an moralische Fragen im Survival-Aufbaukontext im ersten Frostpunk.

Weg vom freien Bauen

Auch in Frostpunk 2 geht es nicht nur um Aufbau, sondern auch um soziale und moralische Fragen. Diesmal geht es nicht nur ums Überleben, sondern auch um den besten Weg in die Zukunft. Innerhalb der Bevölkerung bilden sich politische Fraktionen mit eigenen Plänen und Forderungen, was zu neuen Spannungen und Konflikten führt. Man baut nun größere Siedlungen und ist für das Schicksal zehntausender Einwohner und die Produktion unzähliger Güter verantwortlich. Auch das Aufbau-Gameplay hat sich stark verändert. Statt Wege und Gebäude frei zu platzieren, ist das Spielfeld jetzt in Hexfelder unterteilt, die vor dem Bau enteist werden müssen. Jeder Einsatz eines Eisbrechers gibt eine bestimmte Anzahl von Feldern frei, auf denen man ganze Bezirke bauen kann.

Diese müssen immer aus sechs zusammenhängenden Feldern bestehen. Außerdem muss jede Infrastruktur in der eisigen Umgebung beheizt werden, wobei effizient platzierte Distrikte Boni auf den Wärmeverbrauch erhalten. Die verschiedenen Distrikte umfassen Wohngebiete, Logistikzentren für die Kartografie, Lebensmittelproduktionsstätten, Industriekomplexe für die Ressourcengewinnung und Abbaugebiete, die Materialien aus der Umgebung gewinnen. Letztere können z. B. Holz aus gefrorenen Wäldern oder Bodenschätze aus Eisenadern gewinnen. Ein neuer Distrikt kann nur gebaut werden, wenn genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Deshalb reduziere ich manchmal die Auslastung einer Fabrik, um Arbeiter für den Bau oder die Produktionssteigerung in einem anderen Distrikt freizumachen.

Konflikt um Ressourcen und Wärme

Straßen werden in Frostpunk 2 jetzt automatisch gebaut, was manchmal zu langen, scheinbar sinnlosen Passagen durch den Schnee führt. Neben den Bezirken gibt es noch einige Einzelgebäude. Spezialgebäude stärken benachbarte Bezirke und erhöhen die Lagerkapazität. Spezialgebäude belegen kein freies Hexfeld, sondern einen Platz in einem Distrikt, den man durch Erweiterung des Distrikts freischaltet. Für diese Erweiterung werden drei freie angrenzende Felder benötigt. Zu den Spezialgebäuden gehören Wachtürme, Krankenhäuser, Schulen und vieles mehr, die fast alle über den Forschungsbaum freigeschaltet werden müssen. Im ersten Frostpunk drehte sich alles um Kohle, im zweiten Teil wird die Kohle knapp. Stattdessen spielt Öl eine zentrale Rolle beim Heizen.

In der Kampagne spielt ein alter Zug mit Ölofen und nahegelegenen Ölvorkommen eine wichtige Rolle. Nach den ersten beiden Kapiteln der Story kann der zentrale Ofen umgebaut werden. Er kann dann Kohle, Öl und später auch Dampf zur Wärmeerzeugung nutzen. Eure Hauptaufgabe bleibt es, die Stadt vor der allgegenwärtigen Kälte zu schützen, was durch das eindrucksvolle Sounddesign noch verstärkt wird. Neben dem Brennstoff für den Ofen braucht man auch Nahrung für die Bewohner, Güter des täglichen Bedarfs und Materialien für die Instandhaltung. Für den Bau neuer Stadtviertel und dergleichen benötigt ihr Produktionsteile, die ihr aus den Überresten der Zivilisation gewinnen oder in Industrievierteln herstellen könnt, sowie Wärmemarken, die die Bewohner als Steuer bezahlen.

Ein fragiles Konstrukt

Alles muss reibungslos funktionieren, damit nicht alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, wenn die Temperaturen plötzlich fallen oder ein Sturm die Stadt lahmlegt. Da die Stadt wächst und die Ressourcen knapp sind, kommt es immer wieder zu Engpässen. So muss man dafür sorgen, dass Hunger, Kriminalität, Krankheiten, Frost und das durch schmutzige Industrie verursachte Elend nicht überhandnehmen. Wer glaubt, Frostpunk 2 sei ein entspannendes Spiel zum Abschalten, wird schnell eines Besseren belehrt. Das Verständnis der Grundlagen wird durch einige unzureichende Erklärungen in der Kampagne, die auch als Tutorial dient, erschwert. Wichtige Informationen erscheinen oft nur kurz als Popup am Bildschirmrand. Für viele Aspekte verweist das Spiel auf die jederzeit abrufbare Hilfetextsammlung.

Diese bietet zwar eine Freitextsuche an, aber wenn es um Details geht, ist das ähnlich motivierend wie die Suche nach einer bestimmten Regel in einer schlecht strukturierten Brettspielanleitung. Scheitern gehört hier auf jeden Fall dazu. Die Kampagne empfiehlt, mit dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad zu beginnen. Dieser mildert die Ressourcenknappheit ab, sodass die Unzufriedenheit nur sehr langsam steigt, auch wenn dem Generator für längere Zeit das Heizmaterial ausgeht und Menschen erfrieren. Aber auch eine gute Ressourcenausstattung reicht nicht aus: Man braucht auch soziales Kapital. Ihr seid nicht mehr allein, der Rat trifft sich regelmäßig. Wenn zum Beispiel Krankheiten ein Problem werden und ihr Quarantänezonen einrichten wollt, braucht ihr dafür mehr als die Hälfte der Stimmen.

Politik in Frostpunk 2

Der Zufallsfaktor ist so clever gestaltet, dass ein mehrfaches Laden des Spielstandes und erneutes Abstimmen bei vielen unentschlossenen Abgeordneten nicht funktioniert. Manchmal kommt es auch vor, dass man Gesetze, die mit der Zeit unpopulär werden, aufgrund sozialer Spannungen wieder abschaffen möchte. Zwischen den Abstimmungen gibt es jedoch Abkühlzeiten. Man kann zwar eine Dringlichkeitssitzung einberufen, aber solche Sofortmaßnahmen (einschließlich Sonderschichten in Fabriken) führen zu Abzügen auf dem Balken, der das allgemeine Vertrauen in die eigene Führung symbolisiert. Am Anfang verlaufen die Abstimmungen oft problemlos, aber später muss man den einzelnen Fraktionen Zugeständnisse machen, damit sie in eurem Sinne abstimmen.

Das können Wärmemarken sein, die Erforschung bestimmter Technologien oder die Festlegung des nächsten Gesetzes, über das abgestimmt wird. Man kann auch Versprechen und Zugeständnisse brechen. Wenn eine Fraktion ständig gegen eure Beschlüsse ist, kann sie radikaler werden und gewalttätige Zwischenfälle verursachen. Es kann aber auch passieren, dass eine Fraktion radikaler wird, weil ihr immer gut mit ihr umgegangen seid und sie dadurch übereifrig wird. Aber die Fraktionen bleiben anonym. Im Rat hat man es nicht mit konkreten Sprechern einer Fraktion zu tun. Es hätte nicht unbedingt einen Mechanismus gebraucht, der es euch erlaubt, den aufstrebenden Rivalen eines Fraktionssprechers zu euren Gunsten zu unterstützen.

Auf Expedition durch das ewige Eis

Ein wichtiger Mechanismus von Frostpunk 2, der in diesem Review noch fehlt, ist die Weltkarte. Wie im Vorgänger schickt man Expeditionen in die Eiswüste, um Rohstoffe zu entdecken oder andere Ereignisse auszulösen. Es gibt viele Regionen, die erkundet werden wollen, um zwei oder drei Orte freizuschalten. Einige dieser Orte werden sogar zu Nebenschauplätzen, auf denen ihr eine zweite Siedlung errichtet. Dort muss man dann regelmäßig Arbeiter hinschicken, um die Siedlung auszubauen. So braucht die Siedlung nicht so viele Ressourcen aus der Hauptstadt und liefert im Gegenzug besondere Güter wie Öl. Die neuen Spielmechaniken sind gut durchdacht und bieten viele Optimierungsmöglichkeiten, die miteinander verknüpft sind. So springe ich ständig zwischen den verschiedenen Aspekten hin und her und bleibe im Fluss.

Fazit zu Frostpunk 2

Frostpunk 2 bietet ein intensives und herausforderndes Spielerlebnis, das die Stärken des ersten Teils weiter ausbaut und noch kompromissloser macht. Eure Stadt wächst beträchtlich, was den Aufwand und die Risiken erhöht. Politik, Verwaltung, Forschung und Erkundung erfordern immer mehr Ressourcen und Aufmerksamkeit. Um nicht unterzugehen, muss man schon auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad vorausschauend planen und viele Faktoren berücksichtigen. Fans von komplexen und anspruchsvollen Aufbauspielen mit Survival-Elementen werden sich hier wohlfühlen. Andere müssen sich erst einarbeiten und bereit sein, Rückschläge hinzunehmen.

Review Wertung

8 SCORE Frostpunk 2 ist eine spaßige Mischung aus Politik, Management, Story und klassischer Aufbaustrategie. Damit kann mit dem Vorgänger locker mit gehalten werden. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 9 Gameplay 8 Story 8 Motivation 7 Steuerung 7

Test-Hardware: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5

