Nintendo Switch 2 Direct: Laufzeit enthüllt – Wie lang wird die Präsentation?

Die Nintendo Switch 2 steht kurz vor ihrer offiziellen Enthüllung, und morgen wird die Nintendo Switch 2 Direct stattfinden, die einen genaueren Blick auf die neue Konsole gewährt. Die Präsentation beginnt am 2. April 2025 um 15:00 Uhr deutscher Zeit und wird etwa 60 Minuten dauern. Die neue Konsole bringt einige sichtbare Verbesserungen mit sich, darunter einen überarbeiteten Kickstand, magnetische Joy-Con-Controller und ein größeres Display.

Zudem wurden Features wie eine Maus-Funktion für die Joy-Cons und ein mysteriöser C-Button angedeutet. Während die genauen Inhalte der Nintendo Switch 2 Direct noch nicht bekannt sind, wird erwartet, dass Nintendo einige spannende Ankündigungen macht. Ein heißer Kandidat für die Präsentation ist das nächste Mario Kart, das bereits in einem früheren Trailer kurz zu sehen war. Zudem könnte das Vorbestellungsdatum für die neue Konsole bekannt gegeben werden.

Join us tomorrow, April 2nd, at 6 a.m. PT for a closer look at #NintendoSwitch2! The #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 4.2.2025 livestream will be approximately 60 minutes long.

Watch it here: https://t.co/Rw1wnp5Xbr pic.twitter.com/eF7jJ2dDxj

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 1, 2025