Mario Kart World: Alle Charaktere, ihre Gewichtsklassen und Statistiken

In Mario Kart World gibt es insgesamt 50 spielbare Charaktere, die in vier verschiedene Gewichtsklassen unterteilt sind. Jede Gewichtsklasse beeinflusst die Geschwindigkeit, Beschleunigung, Handling und das Gewicht eines Charakters, was sich direkt auf das Fahrverhalten auswirkt.

In diesem Artikel geht es und die Fernglas-Funktion im Spiel.

Gewichtsklassen und ihre Eigenschaften

Die Charaktere sind in folgende Kategorien unterteilt:

Extra leicht – Hohe Beschleunigung, aber geringe Geschwindigkeit und sehr anfällig für Kollisionen.

– Hohe Beschleunigung, aber geringe Geschwindigkeit und sehr anfällig für Kollisionen. Leicht – Gute Beschleunigung und Handling, aber weniger Geschwindigkeit und Gewicht.

– Gute Beschleunigung und Handling, aber weniger Geschwindigkeit und Gewicht. Mittel – Ausgewogene Werte in allen Bereichen.

– Ausgewogene Werte in allen Bereichen. Schwer – Hohe Geschwindigkeit und Gewicht, aber geringere Beschleunigung und Handling.

Beispiele für Charaktere und ihre Werte

Extra leichte Charaktere

Diese Charaktere sind extrem schnell in der Beschleunigung, aber haben eine niedrige Geschwindigkeit und sind anfällig für Angriffe: