Mario Kart World: Ferngläser helfen bei der Erkundung

Nintendo hat neues Gameplay-Material zu Mario Kart World veröffentlicht und darin die Fernglas-Stationen vorgestellt, die überall in der offenen Spielwelt genutzt werden können. Diese Neuerung könnte die Erkundung im Free Roam-Modus unterhaltsamer machen und interessante Aktivitäten in der offenen Welt andeuten. Mit dem bevorstehenden Release der Nintendo Switch 2 am 5. Juni müssen sich Spieler nicht mehr lange gedulden, um alles zu entdecken, was Mario Kart World zu bieten hat.

In den letzten Wochen hat Nintendo bereits zahlreiche Features des Spiels enthüllt, darunter neue Modi, Strecken und Charaktere. Nun wurde ein weiteres Detail präsentiert, das insbesondere für Super Mario-Fans bekannt sein dürfte. Fernglas-Stationen, die dabei helfen, sich in der Spielwelt besser zu orientieren. Laut einem auf X (ehemals Twitter) von Stealth geteilten Video können Spieler mit ihren Karts zu den Stationen fahren, um die Perspektive zu wechseln und sich einen besseren Überblick über die Umgebung zu verschaffen.

Nintendo shared new footage of Mario Kart World. You can use the binoculars to get a good look at the surrounding area. pic.twitter.com/T7aGYx2eRW — Stealth (@Stealth40k) May 15, 2025

Viele neue Features in Mario Kart World

Die Ansicht lässt sich drehen und heranzoomen, um entfernte Objekte deutlicher zu erkennen. In dem Clip war eine Wüstenregion der Karte zu sehen, die im Free Roam-Modus erkundet werden kann. Dieses Feature könnte besonders für Spieler nützlich sein, die die offene Welt von Mario Kart World vollständig entdecken möchten. Interessanterweise gab es Fernglas-Stationen bereits in früheren Mario-Titeln.

Beispielsweise konnten Spieler in Super Mario 3D Land auf dem Nintendo 3DS mit ihnen die Levels nach wichtigen Punkten absuchen. Auch in Super Mario 3D World und Super Mario Odyssey kamen sie zum Einsatz. Angesichts des starken Fokus auf Erkundung in Mario Kart World scheint die Einbindung dieser Stationen eine sinnvolle Ergänzung für das neueste Spiel der Reihe zu sein. Die Reaktionen auf diese Funktion sind bislang überwiegend positiv.

Viele Fans hätten sich gewünscht, dass sie bereits in der Nintendo Direct-Präsentation zu Mario Kart World gezeigt worden wäre. Einige sehen darin eine wertvolle Möglichkeit, den Umfang des Free Roam-Modus besser zu erfassen. Und freuen sich über die zahlreichen Aktivitäten, die es dort zu entdecken gibt. Darüber hinaus fiel vielen Fans das Remake des Super Mario World-Themes in der Szene auf, das besonders gut zur Atmosphäre des freien Fahrens passt.

