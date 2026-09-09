Nintendo feuert 45 Minuten lang Switch 2-Spiele raus: Diese 19 Termine stehen jetzt fest

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo hat gestern noch The Legend of Zelda: Ocarina of Time gefeiert, heute ging es direkt weiter. In der rund 45-minütigen Nintendo Direct vom 9. September 2026 standen vor allem kommende Spiele für Nintendo Switch 2 im Mittelpunkt.

Und diesmal gab es erstaunlich viele konkrete Termine. Zu den größeren Ankündigungen gehören ein neues Metroid Ravenous, Monster Hunter Wilds für Switch 2, Final Fantasy VII Revelation, drei Resident-Evil-Remakes, ein neues Kirby-Abenteuer und die Rückkehr von Professor Layton.

Metroid Ravenous erscheint im Januar 2027

Nintendo hat mit Metroid Ravenous ein komplett neues Abenteuer mit Samus Aran angekündigt. Zuvor gab es Leaks dazu. Der neue Teil erscheint am 28. Januar 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 und kehrt wieder stärker zur seitlichen Perspektive von Metroid Dread zurück. Nintendo beschreibt das Spiel gleichzeitig als Mischung aus den klassischen 2D-Wurzeln und Elementen der Prime-Reihe.

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Kurz davor kommt bereits Danganronpa 2×2 am 14. Januar. Im Februar geht es fast ohne Pause weiter. Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar, Yu-Gi-Oh! Tag Force GX und Romancing SaGa 3: Destinies United folgen beide am 16. Februar.

Monster Hunter Wilds bekommt seinen Switch 2-Termin

Capcom bringt Monster Hunter Wilds am 4. Dezember 2026 auf Nintendo Switch 2. Die Portierung war bereits bekannt, jetzt steht der Termin fest. Die größere „Ascendance“-Erweiterung soll 2027 folgen. Nur einen Tag zuvor erscheint die Switch 2-Version von Xenoblade Chronicles 3. Sie zielt im Dock auf 4K-Ausgabe und 60 FPS und bekommt zusätzliche Inhalte.

Am 10. Dezember folgt schließlich Professor Layton and the New World of Steam für Switch und Switch 2.

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Resident Evil 2, 3 und 4 kommen im Oktober

Capcom bringt gleich drei moderne Resident-Evil-Spiele auf Nintendos neue Konsole. Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 erscheinen am 16. Oktober 2026. Wie bereits berichtet, handelt es sich diesmal um native Switch 2-Versionen. Resident Evil 2 kommt als Deluxe Edition, Resident Evil 4 als Gold Edition inklusive Separate Ways.

Eine Woche später erscheint am 22. Oktober Nintendo Switch Sports Resort. Nintendo baut das Sportspiel diesmal deutlich größer auf und lässt dich unter anderem eine offene Ferieninsel erkunden.

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Final Fantasy VII Revelation kommt im April

Square Enix hat den Termin für den Abschluss der Remake-Trilogie ebenfalls noch einmal bestätigt. Final Fantasy VII Revelation erscheint am 08. April 2027 für Nintendo Switch 2. Anders als bei Remake und Rebirth soll der dritte Teil direkt zum Launch auch für die weiteren großen Plattformen erscheinen. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ist bereits ab heute für Switch 2 erhältlich.

Persona-Fans bekamen ebenfalls etwas zu sehen. Persona 4 Revival erscheint am 20. Mai 2027 auf Switch 2. Von Persona 6 zeigte Atlus dagegen nur einen kurzen Teaser mit Logo. Einen Termin gibt es weiterhin nicht.

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Nintendo Switch 2 Release-Termine für die nächsten Monate

17. September 2026: Fire Emblem: Fortune’s Weave

Fire Emblem: Fortune’s Weave 18. September 2026: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 29. September 2026: The Witcher 3 Remastered Update und Star Fox 64 Update

The Witcher 3 Remastered Update und Star Fox 64 Update 16. Oktober 2026: Die Remakes von Resident Evil 2, 3 und 4

Die Remakes von Resident Evil 2, 3 und 4 22. Oktober 2026: Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo Switch Sports Resort 12. November 2026: Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition

Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition 03. Dezember 2026: Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition

Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition 04. Dezember 2026: Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds 10. Dezember 2026: Professor Layton and the New World of Steam

Professor Layton and the New World of Steam 14. Januar 2027: Danganronpa 2×2

Danganronpa 2×2 28. Januar 2027: Metroid Ravenous

Metroid Ravenous 12. Februar 2027: Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis 16. Februar 2027: Yu-Gi-Oh! Tag Force GX

Yu-Gi-Oh! Tag Force GX 16. Februar 2027: Romancing SaGa 3: Destinies United

Romancing SaGa 3: Destinies United 25. Februar 2027: Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition

Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition 04. März 2027: Eternal Anima

Eternal Anima 08. April 2027: Final Fantasy VII Revelation

Final Fantasy VII Revelation 20. Mai 2027: Persona 4 Revival

Dazu kommen mehrere Spiele, die bisher nur ein grobes Fenster haben. Kingdom Come: Deliverance 2, Metal Slug Ultimate Collection, Onyx: The Dark Grip und Stage Fright sollen 2027 erscheinen. Kirby bekommt im Frühjahr 2027 mit Kirby and the World Beyond ein neues 3D-Abenteuer für Switch 2. Nintendo zeigte zum Abschluss große offene Gebiete, eine neue Begleiter-Figur und eine deutlich weitläufigere Spielwelt. Und dann wäre da noch Persona 6. Atlus zeigte das Logo, mehr aber auch nicht.

Nach zwei Nintendo Directs innerhalb von 24 Stunden ist der Switch 2-Release-Kalender jedenfalls deutlich voller.

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