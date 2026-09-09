Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nintendo-Fans haben aktuell einen neuen Grund, auf ein Super Metroid Remake zu hoffen. Kurz vor der nächsten Nintendo Direct wurden Änderungen am Eintrag von Super Metroid in der Nintendo-Music-App entdeckt. Für sich genommen muss das natürlich nichts bedeuten. Der Zeitpunkt sorgt aber trotzdem für Spekulationen.

Die Präsentation findet am 9. September 2026 statt und soll rund 45 Minuten dauern. Welche Spiele Nintendo zeigen wird, ist bislang nicht vollständig bekannt. Genau deshalb hoffen einige Fans, dass der Klassiker von 1994 Teil der Vorstellung sein könnte.

Änderungen an Nintendo Music sorgen für Gerüchte

Aufmerksame Nutzer von Famiboards bemerkten kürzlich Veränderungen am Super-Metroid-Eintrag in Nintendo Music. Warum Nintendo ausgerechnet jetzt Änderungen an der Musikbibliothek des Klassikers vornimmt, ist nicht bekannt. Für viele Fans kommt das Timing allerdings verdächtig passend.

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Eine mögliche Erklärung wäre, dass Nintendo den Titel für eine neue Veröffentlichung vorbereitet. Dabei muss es nicht zwingend um ein Remake gehen. Trotzdem passt die Änderung zu einem bereits länger kursierenden Gerücht.

Ein früherer Leak behauptet, dass das Remake existiert

Bereits Anfang 2026 gab es Berichte über ein angeblich geplantes Remake von Super Metroid für die Nintendo Switch 2. Besonders interessant ist dabei, dass Teile dieses Leaks später offenbar mit tatsächlich angekündigten Nintendo-Projekten übereinstimmten.

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Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass das Super-Metroid-Remake tatsächlich existiert. Nintendo hat sich zu den entsprechenden Gerüchten bislang nicht geäußert. Genau deshalb sollte man die aktuellen Hinweise mit Vorsicht betrachten.

Shadow-Drop wäre möglich

Besonders spannend ist eine weitere Spekulation: Sollte Nintendo das Remake tatsächlich in der Direct zeigen, könnte das Spiel möglicherweise direkt nach der Präsentation erscheinen. Ein solcher Shadow-Drop wäre bei einem Klassiker wie Super Metroid durchaus denkbar. Gleichzeitig gibt es dafür momentan keinerlei offizielle Bestätigung.

Zusätzlich kursieren derzeit Gerüchte über ein weiteres Metroid-Projekt mit dem Namen Metroid Ravenous. Auch dieses Spiel wurde bislang nicht offiziell von Nintendo angekündigt.

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Ob Nintendo tatsächlich gleich mehrere Überraschungen für Metroid-Fans vorbereitet, erfahren wir spätestens mit der heutigen Direct.

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Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

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