Metroid Ravenous: Neues 2D-Metroid erscheint im Januar 2027 für Switch 2

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nintendo hat bei der heutigen Direct überraschend ein neues Metroid angekündigt. Metroid Ravenous ist ein neues 2D-Abenteuer mit Samus Aran und soll am 28. Januar 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Damit bekommt die erfolgreiche Metroid-Reihe nach Metroid Dread (hier geht es zu unserer Game Review) einen weiteren klassischen 2D-Ableger.

Optisch erinnert das Spiel sofort an Metroid Dread. Gleichzeitig scheint Nintendo die Technik deutlich weiterzuentwickeln. Obwohl es sich weiterhin um ein seitlich scrollendes Abenteuer handelt, setzt Ravenous auf aufwendige 3D-Grafik und deutlich spektakulärere Inszenierungen.

Bereits vor der Präsentation gab es Gerüchte um ein mögliches Remake von Super Metroid, welche jedoch unbegründet waren.

Samus muss ums Überleben kämpfen

Die Geschichte führt Samus auf einen unbekannten und offenbar äußerst gefährlichen Mond. Die Kopfgeldjägerin wird dort schwer verletzt zurückgelassen und muss zunächst einen Weg finden, von dem fremden Ort zu entkommen.

YouTube-Video

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Dabei wartet offenbar nicht nur eine neue Umgebung auf sie. Nintendo zeigt im Trailer zahlreiche ungewöhnliche Gegner, darunter riesige Kreaturen und mysteriöse Kämpfer mit Umhängen und auffälligen Waffen. Der Slogan des Spiels lautet passend dazu „eat or be eaten“. Eine der interessantesten neuen Fähigkeiten ist nämlich, dass Samus offenbar Energie von bestimmten Gegnern aufnehmen kann.

Bekannte Elemente kehren zurück

Trotz der neuen Ideen bleibt Ravenous klar ein Metroid. Samus nutzt weiterhin ihre bekannten Fähigkeiten und kann sich unter anderem mit dem Morph Ball durch enge Bereiche bewegen. Auch schnelle Kämpfe gehören wieder zum Konzept. Im Trailer sind unter anderem Paraden zu sehen, mit denen Samus gegnerische Angriffe abwehrt und direkt zum Gegenangriff übergeht.

Damit scheint Nintendo das Spiel nicht komplett neu erfinden zu wollen. Stattdessen wird das bekannte 2D-Metroid-Gameplay um neue Mechaniken und eine deutlich aufwendigere Präsentation erweitert.

Release im Januar 2027

Metroid Ravenous erscheint am 28. Januar 2027 und ist exklusiv für die Nintendo Switch 2 angekündigt.

Für Switch-2-Besitzer dürfte damit bereits der Jahresanfang 2027 ziemlich interessant werden. Nach Metroid Dread kehrt Samus erneut in ein klassisches 2D-Abenteuer zurück.