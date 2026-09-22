007 First Light soll auf Switch 2 mit stabilen 30 FPS laufen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

007 First Light soll auf Nintendo Switch 2 mit stabilen 30 fps laufen. Technical Producer Cristina Vega erklärte gegenüber Inven Global, dass IO Interactive zuvor auch höhere Bildraten getestet habe, sich nun aber auf konstante 30 fps konzentriere. Das Ziel gilt sowohl im Dock als auch im Handheld-Modus. Die Switch-2-Version erscheint im März 2027. Wie sich Bonds Abenteuer auf PS5 schlägt, erfährst du in unserem Test zu 007 First Light.