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007 First Light soll auf Switch 2 mit stabilen 30 FPS laufen

i 007 First Light soll auf Switch 2 mit stabilen 30 FPS laufen
Artikel von Markus Bauer +
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007 First Light soll auf Nintendo Switch 2 mit stabilen 30 fps laufen. Technical Producer Cristina Vega erklärte gegenüber Inven Global, dass IO Interactive zuvor auch höhere Bildraten getestet habe, sich nun aber auf konstante 30 fps konzentriere. Das Ziel gilt sowohl im Dock als auch im Handheld-Modus. Die Switch-2-Version erscheint im März 2027. Wie sich Bonds Abenteuer auf PS5 schlägt, erfährst du in unserem Test zu 007 First Light.

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