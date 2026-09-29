Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo Switch Online könnte bald ein neues System für Event-Geschenke bekommen. Ein aktueller Datamine der offiziellen App enthält bereits Verweise auf mehrere gleichzeitig laufende Geschenkaktionen, eigene Videos und Vorschaubilder. Sogar eine Animation und ein eigener Sound für den Erhalt einer Belohnung wurden gefunden.

Entdeckt wurden die Daten von Dataminer Ben (@idocode01). Wie Nintendo Everything dokumentiert, scheint jede Aktion eigene Medien und Inhalte besitzen zu können. Das deutet eher auf zeitlich begrenzte Events und Belohnungen als auf eine einzelne neue Funktion hin.

Wichtig ist dabei die Bezeichnung: Nach dem bisherigen Fund geht es nicht darum, digitale Switch-Spiele an Freunde zu verschenken. Die Daten sprechen von Event-Geschenken, die Nintendo innerhalb seines Online-Dienstes verteilen könnte. Welche Inhalte darin stecken, lässt sich aus dem Datamine noch nicht ablesen.

Werbung

Nintendo könnte seine bisherigen Belohnungen deutlich ausbauen

Ganz neu wäre die Idee nicht. Nintendo experimentiert bereits mit zeitlich begrenzten Aktionen und Belohnungen innerhalb von Nintendo Switch Online. Zuletzt konntest du beispielsweise an thematischen Donkey-Kong-Herausforderungen teilnehmen und Sammelkarten verdienen. Das neue System könnte solche Aktionen künftig direkt innerhalb der App verwalten und mehrere Events gleichzeitig unterstützen.

Spannend wird der Fund auch wegen eines älteren Gerüchts. Bereits 2025 gab es Hinweise darauf, dass Nintendo Belohnungen und Herausforderungen innerhalb von Nintendo Switch Online stärker mit gespielten Spielen verknüpfen könnte. Damals war sogar von spielabhängigen Aufgaben und einem Achievement-ähnlichen System die Rede.

Der neue Datamine bestätigt diese angeblichen Achievements allerdings nicht. Gefunden wurde lediglich die technische Grundlage für Event-Geschenke. Ob Spieler dafür bestimmte Spiele starten, Herausforderungen abschließen oder einfach an einer Aktion teilnehmen müssen, ist noch unbekannt.

Werbung

Animation und Sound zeigen, dass Nintendo bereits weiter ist

Interessant ist vor allem, wie konkret die vorhandenen Daten bereits sind. Neben den eigentlichen Event-Strukturen existieren eine Ladeanimation sowie ein eigener Soundeffekt für den Erhalt eines Geschenks. Das bedeutet nicht automatisch, dass Nintendo die Funktion tatsächlich veröffentlicht. Solche vorbereiteten Elemente sprechen aber dafür, dass intern bereits mehr als eine bloße Idee existiert.

Die Nintendo-Switch-Online-App wurde Anfang September zuletzt auf Version 3.5.0 aktualisiert. Nintendo nannte dabei offiziell nur Verbesserungen für hochgeladene Screenshots und Videos sowie kleinere Fehlerkorrekturen. Von einem neuen Belohnungssystem war noch nichts zu lesen. Damit bleibt der aktuelle Stand klar: Das Event-Geschenk-System steckt offenbar bereits in der App, wurde von Nintendo aber noch nicht angekündigt. Was genau Spieler darüber erhalten und wann es freigeschaltet werden könnte, verrät der Datamine noch nicht.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !