Nintendo Switch Online Leak: Kommen endlich Achievements?

Nintendo sorgt mit seinen Online-Diensten oft für Diskussionen. Während Xbox, PlayStation und Steam längst auf Achievements und Trophäen setzen, blieb Nintendo bisher standhaft. Doch ein neuer Leak bringt Bewegung in die Sache: Nintendo Switch Online (NSO) könnte bald genau dieses Feature bekommen. Allerdings mit einem Haken.

Die Infos stammen vom spanischen Leaker Nash Weedle, der in der Vergangenheit teils treffsicher, teils danebenlag. Trotzdem sorgt seine Behauptung aktuell für viel Gesprächsstoff.

Was steckt hinter dem Leak?

Laut dem „Insider“ plant Nintendo (via X.com-Beitrag), die bestehenden Belohnungen im Rahmen von Nintendo Switch Online zu überarbeiten. Bisher kannst du als Abonnent Punkte sammeln und diese gegen Profil-Icons oder Hintergründe eintauschen. Doch Achievements, wie sie Xbox- oder PlayStation-Spieler seit Jahren kennen, fehlen bislang.

Genau das könnte sich nun ändern: Künftig sollen spezifische Erfolge für Spiele hinzukommen, ähnlich wie Trophäen oder Erfolge auf anderen Plattformen. Das würde bedeuten: Meilensteine wie „100 Gegner besiegt“ oder „Level 50 erreicht“ könnten bald auch in Nintendo-Spielen sichtbar gemacht werden.

Der große Haken: Nur mit Abo

So spannend die Aussicht auf Nintendo-Achievements ist, so bitter ist der Haken. Laut Leak sollen die neuen Funktionen ausschließlich für aktive Nintendo-Switch-Online-Abonnenten verfügbar sein. Das unterscheidet Nintendo klar von der Konkurrenz: Auf Steam, Xbox oder PlayStation bekommst du Achievements automatisch, egal ob du ein Abo hast oder nicht. Nintendo scheint dagegen den Sammlerreiz direkt an seine Abo-Dienste zu koppeln.

Das sorgt bei vielen Fans bereits für Diskussionen: Ist es fair, Erfolge hinter einer Paywall zu verstecken? Oder ist es ein cleverer Schachzug, um mehr Abos zu verkaufen?

„Nintendo Achievements“ – Wie glaubwürdig ist das Ganze?

Nash Weedle genießt in der Szene einen gemischten Ruf. Manche seiner Vorhersagen trafen ins Schwarze, andere erwiesen sich als falsch. Sicher ist also nichts. Dennoch klingt die Idee plausibel, denn Nintendo arbeitet bereits seit der Switch 2 an Neuerungen für seinen Online-Dienst.

Viele Fans hoffen, dass die Achievements nicht nur eine kleine Erweiterung der bestehenden Rewards sind, sondern tatsächlich ein richtiges Trophäen-System à la PlayStation/Xbox. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Achievements sind längst mehr als nur kleine Abzeichen. Für viele Spieler gehören sie zum Motivationssystem dazu: Sie regen an, mehr aus Spielen herauszuholen, besondere Herausforderungen zu meistern oder 100-Prozent-Durchgespielt anzustreben.

Nintendo war bisher die letzte große Plattform ohne dieses Feature. Sollte der Leak stimmen, würde das Unternehmen endlich eine große Lücke schließen, auch wenn es wohl nur zahlende Abonnenten betrifft. Offiziell bestätigt ist noch nichts. Nintendo schweigt wie gewohnt, und solange das so bleibt, bleibt es beim Gerücht.

