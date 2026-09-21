Nintendo verändert das Super Mario-Logo: Kommt bald ein neues Spiel?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat das uns bekannte Super Mario-Logo offenbar überarbeitet. Auf der offiziellen Seite ist seit Kurzem eine neue Version des berühmten Schriftzugs zu sehen. Oberflächlich betrachtet dürfte die Änderung vielen gar nicht auffallen. Vergleicht man das neue Logo jedoch mit der bisherigen Version, wird deutlich: hier hat sich etwas getan!

In neuem Glanz

Aufmerksamen Fans ist die Veränderung sofort aufgefallen. Sie haben Vergleiche mit dem bisherigen Logo in den sozialen Netzwerken fleißig geteilt und damit für Spekulationen unter Super Mario– und Nintendo-Fans gesorgt. Die Buchstaben wirken noch plastischer, dessen 3D-Look ist nun ausgeprägter und besitzt mehr Tiefe. Die bunten Farben sind hingegen gleich geblieben. Es handelt sich also nicht um eine radikale Änderung, wie wir sie beispielsweise im Jahr 2011 gesehen haben.

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Neuer Super Mario!

Aber nicht nur das Logo ist neu. Auch mehrere Bilder von Super Mario wurden auf der offiziellen Seite aktualisiert. Darauf ist der allseits beliebte Klempner nun etwas detaillierter zu sehen. Die Fans haben dabei nicht nur Super Marios Kleidung, sondern auch sein Charaktermodell ganz genau unter die Lupe genommen. Die Veränderungen kommen kurz nach dem 40. Jubiläum von Super Mario Bros.. Im Jubiläumsjahr gab es neue Spiele, Veranstaltungen und weitere Projekte rund um die Marke. Natürlich hat sich Nintendo dabei auch ausführlich bei den Fans für ihre Unterstützung bedankt.

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Interessanter Zeitpunkt

Der Zeitpunkt des neuen Logos ist durchaus interessant, denn er kam erst nach dem Jubiläum. In der Vergangenheit wurden Veränderungen am Super Mario-Branding teilweise mit neuen Videospielen in Verbindung gebracht. Ein neuer Super Mario-Titel wäre daher für viele Fans keine große Überraschung. Besonders ein großes neues Super Mario 3D-Abenteuer wird von vielen Spielern seit dem Start der Nintendo Switch 2 erwartet.

Ob das neue Logo tatsächlich den Beginn einer neuen Ära für Super Mario einläutet und künftig auch auf neuen Spielen verwendet wird, wird uns die Zukunft zeigen. Wir freuen uns jedenfalls, dass die Marke Super Mario präsenter denn je ist und sich auch nach mehreren Dekaden immer wieder neu erfindet.

Quelle: x.com via Master0fHyrule

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