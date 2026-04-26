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Nintendo feiert 40 Jahre Super Mario Bros. mit würdigem Spot!

Sehr emotional und generationsübergreifend!

i Nintendo feiert 40 Jahre Super Mario Bros. mit würdigem Spot!
Artikel von Manuel +

Zum 40. Jubiläumsjahr von Super Mario Bros. hat Nintendo einen Spot veröffentlicht, welcher die lange Geschichte des Super Klempners Mario würdig feiert. Der ausschließlich in Japan spielende Spot beginnt mit Kindern, welche Mitte der 80er Jahre Super Mario Bros. spielen und setzt die Reise von Freunden und Familien mit weiteren emotionalen Videospielmomenten bis in die Gegenwart fort.

Eine emotionale Reise

Im Spot wird vor allem gezeigt wie mehrere Generationen verschiedene Videospiele der meist ikonischen Videospielfigur erleben. Dabei wechseln die Epochen der Videospiele, als auch die Schauplätze und Spieler.

YouTube-Video
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Folgende Jahre werden dargestellt und diese Videospieltitel darin gespielt:

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  • das Jahr 1985 mit Super Mario Bros.
  • das Jahr 1996 mit Super Mario 64
  • das Jahr 2006 mit New Super Mario Bros.
  • das Jahr 2017 mit Super Mario Odyssey
  • das Jahr 2019 mit Super Mario Maker 2
  • das Jahr 2026 mit Super Mario Galaxy

Das Ziel des Spots dürfte sein, gleichermaßen langjährige Super Mario Fans, als auch neue und junge Spieler anzusprechen und dessen lange Reise und Entwicklungen der Videospiele sichtbar zu machen. Aus „It’s me, MARIO“ wird darin ein „It’s You, MARIO„.

Mehr als Unterhaltung

Besonders ist hier der Fokus auf die persönlichen Erlebnisse und Emotionen der Spieler gelegt und beweist was für eine kulturelle Bedeutung diese Videospiele haben. Diese Videospiele gehen weit über reine Unterhaltung hinaus. Die Super Mario Reihe hat sich auf dem ganzen Erdball verteilt und mehrere Generationen geprägt.

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Erst der Anfang

Zieht man einen Vergleich zu den letzten Jubiläen, wie das 35. Jahr, dann dürfte dies erst der Anfang eine Welle sein, welche mit zahlreichen Überraschungen was die Marke Super Mario betrifft. Womöglich erwarten uns nicht nur Events und Kooperationen mit fremden Marken, sondern womöglich Neuveröffentlichungen und sogar neue Videospieltitel.

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Super Mario erobert die Welt

Selbst nach 40 Jahren ist Super Mario relevanter denn je. Er erobert grad die Filmlandschaft mit dem aktuell erfolgreichsten Film des Jahres Der Super Mario Galaxy Film. Die berühmte Reihe hätte solch ein Video als Werbung gar nicht notwendig. Deshalb darf man dieses als reine Hommage an eine der erfolgreichsten Videospielreihen jemals sehen. Wir feiern diesen Spot und freuen uns auf die nächsten 40 Jahre!

Quelle: youtube.com via NintendoJP

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