Pokémon Pokopia Guide: Alle Farben herstellen – Beeren, Zermalmen und Smearguru erklärt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Pokémon Pokopia geht es nicht nur darum, Pokémon zu sammeln oder Gebäude zu errichten. Ein großer Teil des Spiels dreht sich um Gestaltung und Individualisierung. Genau hier kommt ein oft unterschätztes Feature ins Spiel: Farben.

Mit Farben kannst du Möbel, Gebäude und ganze Lebensräume komplett verändern. Doch das System dahinter ist komplexer, als es auf den ersten Blick wirkt. Wenn du alle Farben freischalten willst, musst du verstehen, wie Beeren, Spezialfähigkeiten und Smearguru zusammenarbeiten.

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Farben herstellen: So funktioniert das System

Der wichtigste Schritt ist das sogenannte Zermalmen. Bestimmte Pokémon besitzen die Fähigkeit, Beeren in Farbe zu verwandeln.

Diese Fähigkeit heißt „Zermalmen“.

Wenn du einem passenden Pokémon eine Beere gibst, wird daraus automatisch eine Farbe hergestellt. Welche Farbe du bekommst, hängt direkt von der Beere ab.

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Das Grundprinzip ist einfach:

Beere rein – Farbe raus.

Alle Grundfarben und ihre Beeren

Im Spiel gibt es mehrere Grundfarben, die du direkt herstellen kannst. Diese bilden die Basis für alle weiteren Farbtöne.

Die wichtigsten Kombinationen sind:

Leppabeere → Rot

Amrenabeere → Gelb

Prunusbeere → Pink

Persimbeere → Cyan

Maronbeere → Blau

Lumbrusbeere →

Diese sechs Farben sind die Grundlage für fast alles im Spiel. Sobald du sie hast, kannst du bereits viele Gegenstände individuell gestalten.

Schwarze und weiße Farbe

Neben den Grundfarben gibt es auch Schwarz und Weiß – und hier wird es etwas komplizierter.

Diese Farben kannst du nicht gezielt herstellen. Stattdessen bekommst du sie zufällig als Bonus, wenn du andere Farben produzierst.

Das bedeutet:

Du musst viele Beeren zermalmen und ein bisschen Glück haben.

Gerade diese beiden Farben sind deshalb deutlich seltener und werden oft erst später im Spiel regelmäßig verfügbar.

Weitere Farbtöne freischalten

Sobald du die Grundfarben besitzt, kannst du noch deutlich mehr Farben freischalten. Insgesamt gibt es rund 18 verschiedene Farbtöne im Spiel.

Diese entstehen durch Kombinationen oder durch spezielle Mechaniken wie:

Farbbomben (herstellbare Items)

Fortschritt im Spiel

neue Bauoptionen

Damit kannst du deine Insel deutlich individueller gestalten und eigene Farbthemen erstellen.

So nutzt du Farben richtig

Farben allein bringen dir noch nichts – du musst sie auch anwenden. Genau hier kommt Smearguru ins Spiel.

Dieses besondere Pokémon findest du am Strandgebiet. Dort kannst du:

Möbel färben

Designs verändern

Farben gezielt einsetzen

Smearguru übernimmt quasi die Rolle eines „Malers“ im Spiel. Du gibst ihm die Farbe und das Objekt – er erledigt den Rest.

Alternativ kannst du später auch Farbbomben herstellen, mit denen du Gegenstände direkt einfärben kannst.

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Farben kaufen statt farmen

Später im Spiel gibt es eine große Erleichterung:

Du kannst Farben auch im Shop kaufen.

Dafür musst du jedoch zuerst den Fortschritt deiner Stadt erhöhen. Sobald dein Gebiet ein bestimmtes Level erreicht hat, werden Farben im Laden verfügbar.

Das spart enorm viel Zeit – besonders, wenn du seltene Farben brauchst.

Tipps für schnelleres Farmen

Wenn du viele Farben herstellen willst, solltest du ein paar Dinge beachten.

Sammle möglichst viele Beeren, bevor du sie verarbeitest. So kannst du mehrere Farben gleichzeitig herstellen und erhöhst deine Chance auf seltene Varianten wie Schwarz oder Weiß.

Außerdem lohnt es sich, mehrere Pokémon mit der Fähigkeit „Zermalmen“ zu nutzen. Dadurch kannst du effizienter arbeiten und schneller größere Mengen produzieren.

Ein weiterer Trick:

Schalte neue Gebiete frei, denn dort findest du oft seltenere Beeren, die du für bestimmte Farben brauchst.

Warum Farben wichtiger sind, als du denkst

Farben wirken auf den ersten Blick wie ein reines Design-Feature. Doch sie haben einen größeren Einfluss auf das Spiel, als viele erwarten.

Durch gezielte Farbgestaltung kannst du:

Lebensräume attraktiver machen

Pokémon besser anlocken

deine Insel strukturierter aufbauen

Gerade im späteren Spiel wird das System zu einem echten Bestandteil deines Fortschritts.

Fazit

Das Farb-System in Pokémon Pokopia ist mehr als nur Dekoration. Es verbindet Sammeln, Crafting und Gestaltung miteinander.

Wenn du die Mechanik einmal verstanden hast, kannst du deine Insel komplett nach deinen Vorstellungen gestalten – und gleichzeitig effizienter spielen.

Am Anfang wirkt alles noch zufällig und kompliziert. Doch sobald du regelmäßig Beeren sammelst und das Zermalmen nutzt, hast du schnell Zugriff auf alle wichtigen Farben.

Und genau dann beginnt der kreative Teil des Spiels erst richtig.

In diesem Guide zeigen wir dir, wie man Sternenstaub effektiv farmen kann.

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