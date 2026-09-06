Digimon Story Time Stranger: Bandai Namco kündigt Mega-Erweiterung an

Daniel Mosaad Für Daniel steht das Gaming unangefochten an erster Stelle. Sollte er jedoch ausnahmsweise mal nicht zu Hause vor dem Bildschirm sitzen, stehen die Chancen extrem gut, ihn im Kinosaal anzutreffen. In der Gaming-Welt schlägt sein Herz besonders für JRPGs und ausgiebige MMO-Abenteuer. Er hat unzählige Stunden in Welten wie der Persona- oder der Tales of-Reihe verbracht, verliert sich aber auch gerne in nostalgischen Nischentiteln wie Golden Sun.

Erst vor Kurzem feierte Bandai Namco den erfolgreichen Switch– und Switch 2-Launch von Digimon Story Time Stranger, da legen der Publisher und Entwickler Media.Vision bereits nach: Mit A Hero’s Eternal Legacy wurde eine umfangreiche Story-Erweiterung offiziell angekündigt. Das DLC schlägt ein neues Kapitel auf, setzt drei Jahre nach den Ereignissen des Hauptspiels an und verspricht nicht nur frischen Wind bei der Story, sondern auch eine ordentliche Dosis neuer Inhalte für Monster-Sammel-Fans.

Drei Jahre später: Ein neuer Held betritt die Welt der Digimon

Das Hauptspiel führte die Spieler durch eine Zeitschleifen-Geschichte rund um das Geheimnis des „Shinjuku-Infernos“ und die mächtigen Olympos XII. Die Erweiterung schlägt nun eine neue Richtung ein: Drei Jahre nach dem epischen Abenteuer des Agenten und seiner Digimon ruht der Frieden in der digitalen Welt Iliad erneut auf wackligen Beinen.

Statt der bisherigen Hauptfiguren rückt in A Hero’s Eternal Legacy ein neuer Protagonist in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit neuen Gefährten geht es auf eine Reise voller Mut und Freundschaft durch bislang unerforschte Gebiete von Iliad.

Große Neuerungen: Über 50 neue Digimon & Open-World-Flair

Das Herzstück des DLCs dürften für viele Fans vor allem die spielerischen Zuwächse sein:

Über 50 neue Digimon : Das ohnehin schon umfangreiche Line-Up des Hauptspiels wird massiv aufgestockt. Sammler dürfen sich auf zahlreiche neue Digitationslinien freuen.

: Das ohnehin schon umfangreiche Line-Up des Hauptspiels wird massiv aufgestockt. Sammler dürfen sich auf zahlreiche neue Digitationslinien freuen. Unerforschte Gebiete: Die neuen Areale in Iliad fallen spürbar weitläufiger aus und setzen verstärkt auf eine offene Spielwelt-Struktur.

Neues Abenteuer: Die Erweiterung versteht sich nicht nur als kleiner Zusatz-Gag, sondern als ausgewachsenes neues Abenteuer im Time Stranger-Universum.

DLC statt Nachfolger: Der richtige Schritt für die Reihe?

Mit dieser Ankündigung schlagen die Entwickler einen ähnlichen Weg ein wie einst bei Cyber Sleuth: Hacker’s Memory…mit einem entscheidenden Unterschied: Statt ein eigenständiges, neues Spiel auf dem gleichen Gerüst zu veröffentlichen, dockt A Hero’s Eternal Legacy als gigantische Erweiterung direkt an das bestehende Time Stranger an.

Für Spieler bedeutet das: Wer bereits etliche Stunden in die Zucht und Entwicklung seiner digitalen Begleiter gesteckt hat, muss das Fundament nicht komplett von vorne aufbauen, sondern kann sich auf eine massive Inhaltserweiterung freuen.

Wann erscheint „A Hero’s Eternal Legacy“?

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings: Geduld ist gefragt. Die Erweiterung Digimon Story Time Stranger: A Hero’s Eternal Legacy soll erst 2027 erscheinen. Der DLC wird für PS 5, Xbox Series X|S, PC (Steam) sowie Nintendo Switch und Switch 2 erhältlich sein.

Wer wissen möchte, wie gut das Grundspiel abschneidet und ob sich der Einstieg lohnt, findet in unserem ausführlichen Testbericht zu Digimon Story Time Stranger alle Details.