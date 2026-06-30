Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI erscheint zunächst für PS5 und Xbox Series X/S. Doch, GTA 6 auf der Nintendo Switch 2? Noch vor wenigen Monaten klang das für viele Spieler fast ausgeschlossen. Rockstars nächster Open-World-Gigant wirkt riesig, technisch extrem aufwendig und ist bisher nur für die Konsolen von Sony und Microsoft angekündigt. Eine Nintendo-Version wurde offiziell nicht bestätigt.

Doch die Gerüchte werden lauter. Nintendo soll direkt mit Rockstar beziehungsweise Take-Two zusammenarbeiten, um eine mögliche Switch 2-Version von Grand Theft Auto VI technisch machbar zu machen. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber nicht. Der spannende Punkt: Die größte technische Hürde könnte laut neuen Insider-Aussagen bereits kleiner geworden sein.

GTA 6 für Switch 2 soll intern weiter geprüft werden

Laut Tweet des bekannten Insiders Nash Weedle (via X.com) sollen „technische Hürden“ für eine Switch 2-Version von Grand Theft Auto VI überwunden worden sein. Laut ihm wurden bereits Spezialisten hinzugezogen worden, die einen Switch 2-Port realisieren sollen. Nicht 2026, aber vielleicht schon nächstes Jahr.

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Kurz darauf hat auch Shpeshal_Nick ergänzt (ebenfalls via X.com), er habe nicht direkt gehört, dass GTA 6 sicher für die neueste Nintendo-Hybrid-Konsole komme. Er habe aber gehört, dass Nintendo mit Rockstar und Take-Two zusammenarbeite, um es möglich zu machen. Genau diese Formulierung ist wichtig: Es klingt nicht nach einer fertigen Ankündigung, sondern nach aktiver technischer Prüfung.

Warum die Xbox Series S plötzlich wichtig wird

Der wichtigste technische Vergleich ist nicht die PlayStation 5 Pro oder Xbox Series X, sondern die Xbox Series S. Grand Theft Auto VI muss bereits für Microsofts schwächere aktuelle Konsole optimiert werden. Genau das könnte einer möglichen Switch 2-Version helfen.

Die Switch 2 und die Xbox Series S liegen bei der Gesamtleistung nicht völlig weit auseinander. In manchen Bereichen könne Nintendos neue Konsole sogar Vorteile haben. Das heißt nicht, dass GTA 6 einfach übernommen werden kann. Aber es macht eine spätere Umsetzung weniger unrealistisch als noch bei der ersten Switch. Wahrscheinlich wären niedrigere Auflösung, reduzierte Details, aggressive Upscaling-Technik und ein klarer 30-FPS-Fokus nötig, aber machbar…

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Ursprünglicher Artikel vom 18. November 2025:

GTA 6: Insider wehrt sich gegen Switch 2-Gerüchte – „Das heißt gar nichts“

Ein bekannter Insider bremst die Gerüchte über eine Switch 2-Version aus. Warum Rockstar-Testläufe nichts bedeuten und was wirklich realistisch ist.

Die Diskussion um GTA 6 nimmt wieder Fahrt auf. Nachdem Rockstar Games die Veröffentlichung des Blockbusters erneut verschoben hat, brodeln die Gerüchte rund um mögliche Plattformen mehr denn je. Besonders ein Thema sorgt seit Tagen für Gesprächsstoff: Kommt GTA 6 wirklich für die Nintendo Switch 2? Einige Leaker behaupten genau das. Doch jetzt meldet sich ein Insider zu Wort, der die Spekulationen deutlich relativiert.

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Der bekannte YouTuber KiwiTalkz, der schon mehrfach Entwickler von Rockstar Games interviewt hat und Einblick in deren Arbeitsweise besitzt, spricht Klartext: Die angeblichen Hinweise auf einen Switch 2-Port seien weit weniger aussagekräftig, als viele Fans hoffen.

Ein neuer Aufschub und viele offene Fragen

Eigentlich hätte GTA 6 schon im Herbst 2025 erscheinen sollen, wurde zunächst auf den 26. Mai 2026 verschoben und wiederum auf den 19. November 2026. Laut Studio braucht das Open-World-Epos mehr Zeit, um „den hohen Erwartungen“ gerecht zu werden und den finalen Feinschliff zu erhalten. Für Spielerinnen und Spieler ist es ein weiterer Rückschlag, vor allem für PC-Fans, die ohnehin erst rund ein Jahr nach dem Konsolenrelease mit ihrer Version rechnen können. Die Wartezeit wird also deutlich länger, und genau dadurch entstehen nun neue Spekulationen darüber, ob Rockstar die zusätzliche Zeit dafür nutzen könnte, weitere Plattformen zu unterstützen.

Der prominenteste Leak kommt von Nash Weedle, der behauptet, Rockstar habe GTA 6 bereits auf der kommenden Switch 2 getestet. Unterstützt wurde die Aussage durch YouTuber NateTheHate, der ähnliche Informationen verbreitete.

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KiwiTalkz kontert und bringt wichtige Fakten auf den Tisch

Doch ein entscheidendes Detail ging in der Hype-Welle fast unter: Laut KiwiTalkz bedeuten solche Tests absolut keine Bestätigung für einen späteren Release.

Auf X.com (Twitter) schreibt er: „Rockstar habe auch GTA V auf der Wii U getestet, und das sei im Sande verlaufen. […] Entwickler testen ständig, ob Spiele auf der Hardware funktionieren; das ist aber keine Bestätigung dafür, dass es tatsächlich passiert.

Damit stellt der Rockstar-Insider klar: Entwickler testen ständig, auf welchen Geräten ihre Spiele grundsätzlich laufen könnten. Das bedeutet aber nur, dass ein Test stattgefunden hat. Das heißt nicht, dass ein Port tatsächlich geplant oder technisch realistisch wäre.

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Er geht sogar noch weiter und erklärt, dass GTA 6 auf einer Switch 2 „nur mit extremen Kompromissen“ laufen würde. Die Weltgröße, die KI-Systeme, die Animationen, die Streaming-Technologie der Open World, all das würde auf einer mobilen Hardware enorme Abstriche erfordern. Abgesehen davon kann man ausgehen, dass die CPU das Spiel einfach nicht schaffen könnte.

Die Reaktionen der GTA-Fans sind gemischt. Einige halten die Switch 2-Gerüchte für unrealistisch und begrüßen die Klarstellung von KiwiTalkz. Andere wiederum hoffen auf eine abgespeckte Mobile- oder Hybridversion, ähnlich wie bei The Witcher 3, das trotz technischer Grenzen einen überraschend soliden Switch-Port erhielt. Doch selbst optimistische Fans geben zu: Ein Spiel von der Größe und technischen Ambition von GTA 6 auf die Switch 2-Hardware zu bringen, wäre eine Mammutaufgabe.

Ehrlich gesagt werden wir wohl GTA 6 erst auf einem High-End-Gaming-PC in voller Blüte zu sehen bekommen.

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