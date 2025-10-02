GTA 6 auf Switch 2 wegen Xbox-Krise? – Böses Gerücht sorgt für Wirbel

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kann GTA 6 wirklich auf Nintendos Switch 2 erscheinen und das aus Ärger über Microsoft? Podcaster Reece „Kiwi Talkz“ Reilly hat auf X.com (ehemals Twitter) ein Gerücht geteilt: Interne Gespräche bei Rockstar Games hätten aus Sorge um die Xbox-Strategie die Machbarkeit eines Switch 2-Ports ausgelotet. Er selbst betont, die Quelle sei „nicht die verlässlichste“. Wie viel ist also wirklich dran?

Fakt ist: Offiziell angekündigt ist Grand Theft Auto VI derzeit nur für PS5 und Xbox Series X/S – mit Release am 26. Mai 2026, der angeblich halten soll. Von PC- oder Switch-2-Version spricht Rockstar öffentlich (noch) nicht.

Wie realistisch wäre ein Nintendo Switch 2-Port von GTA 6?

Die Leistung der Switch 2 ist grob in der Nähe von PS4/Xbox One, aber moderner – je nach Zielauflösung und Settings. Technisch wäre ein stark abgespeckter GTA 6-Port denkbar (Auflösung, Framerate, Detaildichte), garantiert ist das aber nicht.

Im Netz wird das Gerücht heiß diskutiert. Viele nennen es schlichtweg „Bullshit“, andere halten eine spätere Machbarkeits-Prüfung für wahrscheinlich – völlig unabhängig davon, ob Rockstar Microsofts Kurs gut findet oder nicht. Business-Logik: Wenn es läuft und sich rechnet, könnte Rockstar Games einen Switch 2-Port andenken.

Das sagen wir dazu (Einordnung)

Glaubwürdigkeit der Quelle: Der Podcaster gibt selbst an, dem Hinweis skeptisch gegenüber zu stehen. Kein klassischer Insider-Bericht.

Bist sind nur Versionen für PS5 und Xbox Series X/S bestätigt, Datum fixiert. Kein Switch-2-/PC-Termin. Technik-These: Switch 2 mit 12 GB RAM und DLSS könnte skalierte Ports ermöglichen – die CPU/RT-Budgets bleiben aber eng. Ein Spiel wie GTA 6 benötigt aber viel CPU-Power. Rockstar Games müsste also massiv auf die Bremse treten.

Da GTA 6 auch für die deutlich schwächere Xbox Series S erscheint und dies kein Problem für die Entwickler zu sein scheint, wäre es also durchaus „machbar“. In der Vergangenheit hat der Grand Theft Auto-Entwickler es auch geschafft aus der PS3 und Xbox 360 das Maximum herauszuholen, als man GTA 5 veröffentlichte.

Abgesehen vom ganzen Gerücht, muss man wohl davon ausgehen, dass wohl mehr als 2/3 aller Verkäufe von GTA 6 zum Start ohnehin auf der PS5 stattfinden werden. Nachsatz: Es gibt keine offiziellen Zahlen hierfür aus der Vergangenheit. Gerüchte über einen Marketing-Deal zwischen Rockstar und Sony machten bereits früher die Runde, darum diese Annahme.

Schätzungsweise verkaufte sich der GTA 6-Vorgänger rund 18 bis 19 Millionen Mal für PS3 bzw. Xbox 360. Die PS4-Version wurde zwischen 40 bis 50 Millionen mal verkauft, die Xbox One-Version hingegen „nur“ zwischen 20 bis 25 Millionen Mal. Auf der PS5/Xbox Series wird das Verhältnis wohl 2:1 sein. Also rund 10 Millionen verkaufte Kopien auf PlayStation 5 und rund 5 Millionen auf Xbox Series X/S. Die PC-Version ist schwer einzuschätzen, da sie auf Steam, Epic und Rockstar Launcher erschienen ist, liegt aber bei rund 85 Millionen verkaufen Einheiten.

