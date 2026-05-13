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Großes Comeback

Pokémon Feuerrot und Blattgrün verkaufen sich auf Switch überraschend stark

Die Rückkehr von Pokémon Feuerrot und Blattgrün entwickelt sich für Nintendo zum riesigen Erfolg. Die Verkaufszahlen überraschen.

i Pokémon Feuerrot und Blattgrün verkaufen sich auf Switch überraschend stark
Artikel von Tim + unter Mithilfe von KI *.
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Eigentlich gelten Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün längst als absolute Klassiker der Game-Boy-Advance-Ära. Jetzt feiern die beiden Spiele auf der Nintendo Switch und Switch 2 allerdings ein überraschend großes Comeback.

Laut aktuellen Zahlen von Nintendo haben sich die Neuveröffentlichungen inzwischen über vier Millionen Mal verkauft. Damit gehören die beiden Remakes mittlerweile wieder zu den erfolgreichsten Spielen der gesamten Pokémon-Reihe. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Originalversionen bereits über 20 Jahre alt sind.

Die Rückkehr der Kanto-Region trifft offenbar genau den Nerv vieler Fans

Die Neuauflagen erschienen erst Ende Februar digital im eShop und entwickelten sich dort praktisch sofort zu den meistverkauften Spielen. Schon kurz nach dem Start landeten beide Editionen in mehreren Regionen direkt an der Spitze der Verkaufscharts.

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Vor allem die nostalgische Rückkehr nach Kanto scheint für viele Spieler extrem attraktiv zu sein. Gleichzeitig erreicht Nintendo damit offenbar auch jüngere Spieler, die die alten Game-Boy-Advance-Versionen nie selbst erlebt haben.

Trotz Kritik verkauft sich das Spiel extrem stark

Interessant ist dabei, dass die Neuauflagen anfangs durchaus kontrovers diskutiert wurden. Besonders der Preis und die Tatsache, dass die Spiele nicht Teil von Nintendo Switch Online sind, sorgten online für Kritik.

Pokemon Feuerrot und Blattgrün (c) The Pokemon Company

Pokemon Feuerrot und Blattgrün (c) The Pokemon Company

Trotzdem scheint, dass dem Erfolg kaum geschadet zu haben. Gerade die Kombination aus Nostalgie, mobiler Spielbarkeit und der enormen Stärke der Pokémon-Marke sorgt offenbar dafür, dass sich die Klassiker weiterhin hervorragend verkaufen.

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Die Pokémon-Reihe bleibt für Nintendo enorm wichtig

Die aktuellen Zahlen zeigen außerdem erneut, wie stark Pokémon selbst nach Jahrzehnten noch funktioniert. Neben den Neuauflagen von Feuerrot und Blattgrün entwickelt sich auch das neue Spin-off Pokopia aktuell zu einem riesigen Erfolg für die Switch 2.

Für Nintendo dürfte das ein klares Signal sein, künftig noch stärker auf klassische Pokémon-Spiele und Neuveröffentlichungen zu setzen. Schließlich beweisen die aktuellen Verkaufszahlen eindrucksvoll, wie groß das Interesse an älteren Generationen weiterhin ist.

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Weitere Klassiker könnten bereits folgen

Offiziell hat Nintendo zwar noch keine weiteren alten Pokémon-Spiele angekündigt. Nach dem enormen Erfolg von Feuerrot und Blattgrün rechnen allerdings viele inzwischen damit, dass auch andere Generationen früher oder später ihren Weg auf die moderne Hardware finden könnten.

Gerade die DS- und Game-Boy-Advance-Ära gilt bis heute als besonders beliebt. Genau deshalb dürfte Nintendo sehr genau beobachten, wie stark die Verkäufe in den kommenden Monaten weiter steigen.

Hier geht es zu unserer Game Review von Pokémon Feuerrot und Blattgrün.

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