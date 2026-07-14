Palworld: Version 1.0 überarbeitet mehrere Designs – wegen Pokémon?

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit der Veröffentlichung von Version 1.0 hat Pocketpair nicht nur neue Inhalte und Gameplay-Verbesserungen für Palworld geliefert. Aufmerksame Spieler entdeckten schnell, dass mehrere bekannte Palworld Pals ein neues Aussehen erhalten haben. Besonders auffällig: Einige Kreaturen erinnern nun deutlich weniger an ihre vermeintlichen Pokémon-Vorbilder – und genau das sorgt derzeit für reichlich Diskussionen in der Community.

Zu den überarbeiteten Pals gehören unter anderem Verdash, Robinquill, Fenglope und Grintale. Die Änderungen reichen von neuen Farbgebungen über veränderte Körperproportionen bis hin zu komplett überarbeiteten Details wie Ohren, Hörnern oder Gesichtszügen. Dadurch wirken die Kreaturen eigenständiger als noch in früheren Versionen des Spiels.

Hängt die Pokémon-Klage damit zusammen?

Eine offizielle Erklärung für die Designänderungen gibt es bislang nicht. Entsprechend bleibt offen, warum Pocketpair mehrere Pals überarbeitet hat. Viele Fans vermuten allerdings einen Zusammenhang mit dem laufenden Rechtsstreit zwischen Nintendo, The Pokémon Company und dem Entwicklerstudio.

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Interessant ist dabei, dass sich die bekannte Klage offiziell auf Patente rund um Spielmechaniken konzentriert – und nicht auf das Aussehen der Pals. Dennoch halten einige Branchenbeobachter es für möglich, dass Pocketpair die Designs vorsorglich angepasst hat, um künftige Diskussionen über mögliche Ähnlichkeiten zu vermeiden. Dafür gibt es bislang jedoch keine Bestätigung des Studios.

Community begrüßt die Änderungen

In den sozialen Netzwerken und auf Reddit fallen die Reaktionen überwiegend positiv aus. Viele Spieler finden, dass die überarbeiteten Pals nun eine stärkere eigene Identität besitzen und sich besser von bekannten Pokémon unterscheiden. Andere betonen, dass die neuen Designs zeigen, wie sich Palworld seit dem Early Access weiterentwickelt hat, ohne den Charme der Kreaturen zu verlieren.

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Ob die Änderungen tatsächlich im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit stehen oder lediglich Teil der kreativen Weiterentwicklung waren, bleibt vorerst offen. Fest steht jedoch: Mit Version 1.0 hat Pocketpair mehreren Palworld Pals einen frischen Look spendiert – und die Diskussion über die Nähe zu Pokémon damit erneut entfacht.