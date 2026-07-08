Kurz vor Version 1.0: Palworld erreicht den nächsten Meilenstein

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nur wenige Tage vor dem Start der mit Spannung erwarteten Version 1.0 gibt es für Pocketpair den nächsten Grund zum Feiern. Das Survival-Spiel Palworld hat einen neuen Meilenstein erreicht und unterstreicht damit, dass das Interesse der Community auch mehr als zwei Jahre nach dem Early-Access-Start ungebrochen ist.

Wie die Entwickler bekannt gegeben haben, zählt Palworld inzwischen 40 Millionen Spieler weltweit. Erst Anfang 2025 hatte das Studio die Marke von 32 Millionen Spielern verkündet. Dass nun weitere acht Millionen hinzugekommen sind, zeigt, dass das Spiel trotz starker Konkurrenz und anhaltender Diskussionen rund um den Rechtsstreit mit Nintendo und The Pokémon Company weiterhin neue Fans gewinnt.

Version 1.0 steht unmittelbar bevor

Der neue Meilenstein kommt zu einem idealen Zeitpunkt. Bereits am 10. Juli 2026 verlässt Palworld (hier zur Game Review) den Early Access und erscheint offiziell als Version 1.0. Das große Update bringt unter anderem den Weltenbaum, neue Gebiete, zusätzliche Pals, Gameplay-Verbesserungen sowie zahlreiche Komfortfunktionen. Bereits die Patch Notes umfassen ganze 27 Seiten und machen deutlich, wie umfangreich das Update ausfallen wird.

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Für bestehende Besitzer des Spiels ist Version 1.0 kostenlos. Gleichzeitig erscheint das Update direkt im Xbox Game Pass, wodurch in den kommenden Wochen mit einem weiteren Anstieg der Spielerzahlen gerechnet wird.

Eine der größten Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre

Seit seinem Early-Access-Start im Januar 2024 entwickelte sich Palworld zu einem der größten Überraschungserfolge der Spielebranche. Das Spiel erreichte zeitweise mehr als zwei Millionen gleichzeitige Spieler auf Steam und verkaufte sich innerhalb kürzester Zeit millionenfach. Trotz zwischenzeitlich sinkender Spielerzahlen hielt Pocketpair konsequent an der Weiterentwicklung fest und veröffentlichte regelmäßig neue Inhalte und Updates.

Mit dem offiziellen Release beginnt nun die nächste Phase. Version 1.0 markiert nicht das Ende der Entwicklung – im Gegenteil. Die Entwickler haben bereits angekündigt, Palworld auch nach dem Launch kontinuierlich mit neuen Inhalten, Features und Verbesserungen zu versorgen. Der aktuelle Meilenstein von 40 Millionen Palworld Spielern zeigt, dass das Interesse an dem Survival-Hit weiterhin enorm ist und der Start der Vollversion dem Spiel zusätzlichen Rückenwind verleihen dürfte.

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