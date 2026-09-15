Palworld Hotfix: Neues Update beseitigt zwei nervige Bugs

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei Palworld gibt es eine kleine Erleichterung für die Spieler. Pocketpair hat einen neuen Hotfix veröffentlicht, der sich vor allem um zwei Fehler kümmert, die zuletzt für Frust sorgen konnten.

Große neue Inhalte, wie das 1.0. Update, gibt es diesmal nicht. Dafür räumt das Studio an Stellen auf, die im normalen Spiel durchaus störend sein konnten. Und genau solche kleinen Updates sind bei einem Spiel wie Palworld wichtig, damit sich die Spieler auf das nächste große Update konzentrieren können.

Zwei Probleme sind endlich behoben

Der neue Hotfix kümmert sich um zwei konkrete Fehler. Beide konnten das Spielerlebnis beeinträchtigen und wurden nun von Pocketpair korrigiert. Damit dürfte Palworld für viele Spieler wieder etwas zuverlässiger laufen.

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Gerade bei einem Survival-Spiel, in dem man über längere Zeit Basen aufbaut, Ressourcen sammelt und seine Pals verwaltet, können selbst kleinere Bugs ziemlich nervig werden. Pocketpair arbeitet deshalb weiterhin daran, die aktuelle Version zu stabilisieren. Der Hotfix ist zwar klein, zeigt aber, dass das Studio auch nach der Veröffentlichung von Palworld weiter auf das Feedback der Community reagiert.

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Spieler warten bereits auf Update 1.1

Viel spannender dürfte für die Community allerdings das nächste größere Update werden. Während der Hotfix zwei Probleme beseitigt, warten viele Spieler bereits gespannt auf Update 1.1. Das soll deutlich mehr Veränderungen mit sich bringen und Palworld weiterentwickeln.

Wann genau die große Aktualisierung erscheint, steht allerdings noch nicht fest. Bis dahin müssen sich die Spieler mit kleineren Patches begnügen. Der neue Hotfix ist dabei zumindest ein Zeichen dafür, dass Pocketpair weiterhin aktiv an der aktuellen Version arbeitet.

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Kleine Änderung, aber wichtig für Palworld

Wer Palworld aktuell spielt, sollte den Hotfix deshalb trotzdem installieren. Auch wenn sich auf den ersten Blick kaum etwas verändert, sind gerade Fehlerbehebungen wichtig, damit die großen Systeme des Spiels zuverlässig funktionieren.

Jetzt richtet sich der Blick aber wieder auf Update 1.1 und die kommende Mobile-Version des Spiels. Der Hotfix ist nur eine kleine Zwischenstation – und die Community wartet bereits darauf, was Pocketpair als Nächstes für Palworld vorbereitet.