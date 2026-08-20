No Man’s Sky Palworld Crossover: Entwickler deuten mögliche Zusammenarbeit an

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Das wäre eine ziemlich verrückte Kombination: No Man’s Sky und Palworld könnten tatsächlich irgendwann miteinander kollidieren. Noch wurde kein offizielles Crossover angekündigt, doch die Entwickler beider Spiele sorgen gerade selbst dafür, dass die Gerüchte immer lauter werden.

Im Mittelpunkt steht dabei Sean Murray, Chef von Hello Games, und John „Bucky“ Buckley von Pocketpair. Beide haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder öffentlich über eine mögliche Zusammenarbeit ausgetauscht.

Die Entwickler reden auffällig offen darüber

Bereits im April hatte Murray auf Social Media eine mögliche Pokémon-artige Erweiterung von No Man’s Sky angedeutet. Buckley reagierte darauf und zeigte sich offen für die Idee eines Crossovers.

Seitdem ist das Thema nicht verschwunden. Ganz im Gegenteil: Die beiden Entwickler haben zuletzt erneut miteinander herumgealbert und damit die Spekulationen weiter angeheizt. Für Fans wirkt das inzwischen weniger als ein völlig unrealistischer Wunsch und eher wie die Frage, ob und wann tatsächlich etwas daraus wird.

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Palworld ist bei Crossovers wählerisch

Interessant ist dabei, dass Palworld (hier geht es zu unserer Game Review) keineswegs mit jedem möglichen Partner zusammenarbeitet. Pocketpair hat erst kürzlich erklärt, dass das Studio eine große Zahl an Crossover-Angeboten abgelehnt oder verworfen hat.

Der Grund: Eine Zusammenarbeit muss zum Spiel passen und vor allem Spaß machen. Genau deshalb wirkt die Verbindung mit No Man’s Sky besonders interessant. Beide Spiele setzen auf Erkundung, Survival und riesige Welten. Während No Man’s Sky Spieler durch ein nahezu unendliches Universum schickt, dreht sich Palworld um das Sammeln und Nutzen von Kreaturen.

Was könnte ein Crossover bieten?

Noch gibt es dazu keinerlei konkrete Ankündigung. Die Community hat allerdings bereits zahlreiche Ideen. Besonders naheliegend wäre eine No-Man’s-Sky-Expedition, bei der Spieler auf Palworld-Inhalte treffen. Denkbar wären etwa Pals als neue Kreaturen, spezielle Eier oder eine eigene Palpagos-Insel.

Umgekehrt könnte auch Palworld Inhalte aus No Man’s Sky bekommen – beispielsweise Raumschiffe, futuristische Ausrüstung oder eine neue Alien-Welt. Noch ist das allerdings reine Spekulation.

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