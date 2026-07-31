Palworld 1.0: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick
Die Palworld 1.0 Änderungen im Überblick: Neue Gebiete, neue Pals, höheres Level, überarbeitetes Züchten und mehr.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Nach mehr als zwei Jahren im Early Access hat Palworld endlich Version 1.0 erreicht. Das Vollrelease bringt nicht nur zahlreiche Fehlerbehebungen, sondern verändert das Spiel in vielen Bereichen grundlegend. Neue Regionen, Dutzende zusätzliche Pals, überarbeitete Spielsysteme und eine deutlich umfangreichere Hauptgeschichte sorgen dafür, dass sich selbst erfahrene Spieler auf viele neue Inhalte freuen können.
In diesem Guide zeigen wir euch die wichtigsten Änderungen von Palworld 1.0.
Die Hauptgeschichte wurde deutlich erweitert
Eine der größten Neuerungen betrifft die Story. Während die Handlung im Early Access eher im Hintergrund stattfand, führt euch Version 1.0 deutlich stärker durch die Welt von Palpagos. Neue Missionen, zusätzliche Dialoge und überarbeitete Storyabschnitte sorgen dafür, dass die Geschichte wesentlich präsenter ist.
Das große Finale dreht sich um den geheimnisvollen Weltenbaum, der bereits seit dem Start des Spiels am Horizont zu sehen war und nun endlich vollständig erkundet werden kann.
Zwei komplett neue Regionen
Mit Version 1.0 wächst die Spielwelt erheblich.
Neu hinzugekommen sind unter anderem:
- Sunreach, eine schwebende Himmelsregion
- das Gebiet rund um den Weltenbaum
Beide Regionen unterscheiden sich optisch stark von den bisherigen Landschaften und beherbergen zahlreiche neue Gegner, Bosse und Ressourcen. Vor allem Sunreach setzt auf vertikale Erkundung mit fliegenden Inseln und neuen Gefahren. Der Weltenbaum bildet dagegen den Mittelpunkt der Endgame-Inhalte und richtet sich an hochstufige Spieler.
72 neue Pals
Eine der größten Überraschungen des Updates ist die enorme Zahl neuer Kreaturen.
Version 1.0 fügt insgesamt 72 neue Pals hinzu. Dadurch steigt die Gesamtzahl auf fast 300 verschiedene Begleiter.
Die neuen Pals verteilen sich auf sämtliche Regionen und besitzen teilweise völlig neue Fähigkeiten, Partner-Skills und Arbeitstalente. Einige lassen sich bereits früh im Spiel finden, andere erscheinen ausschließlich in den neuen Endgame-Gebieten oder als besonders anspruchsvolle Bosse.
Levelgrenze steigt deutlich
Wer bereits einen hochstufigen Charakter besitzt, kann sich ebenfalls freuen. Das maximale Spielerlevel wurde von 65 auf 80 angehoben.
Dadurch lassen sich zusätzliche Statuspunkte verteilen und weitere Technologien freischalten. Auch zahlreiche Pals profitieren von der höheren Levelgrenze und können deutlich stärker werden als zuvor.
Das Zuchtsystem wurde komplett erweitert
Die Zucht gehört schon lange zu den wichtigsten Spielmechaniken von Palworld. Mit Version 1.0 erhält dieses System mehrere umfangreiche Neuerungen.
Neu sind unter anderem:
- Mutationen
- neue Vererbungsmöglichkeiten
- zusätzliche Partner-Fähigkeiten
- bessere Kontrolle über Zuchtergebnisse
Dadurch lohnt sich das Züchten hochwertiger Pals mehr denn je. Wer perfekte Werte oder besonders starke Fähigkeiten erhalten möchte, hat nun deutlich mehr Möglichkeiten als noch im Early Access.
Neue Waffen und Ausrüstung
Auch die Ausrüstung wächst erheblich. Palworld 1.0 ergänzt zahlreiche neue Waffen für unterschiedliche Spielstile.
Insgesamt kommen 13 neue Waffen hinzu. Darunter befinden sich stärkere Fernkampfwaffen, neue Ausrüstungsoptionen und weitere Technologien für das Endgame. Welche Waffen ihr herstellen könnt, hängt weiterhin von eurem Fortschritt im Technologiebaum ab.
Basen wurden überarbeitet
Das Basenmanagement gehört weiterhin zu den wichtigsten Bestandteilen des Spiels. Mit Version 1.0 wurden viele Systeme verbessert.
Unter anderem profitieren Spieler von:
- besserer Pal-KI
- effizienterer Arbeitsverteilung
- optimierten Produktionsabläufen
- neuen Baumöglichkeiten
Auch das Raidsystem wurde angepasst und soll abwechslungsreicher sowie fairer ablaufen als zuvor.
Mehr Komfort im Multiplayer
Pocketpair hat außerdem zahlreiche Komfortfunktionen für Mehrspielerpartien eingebaut.
Dazu gehören unter anderem:
- neue Gildenrechte
- Rollen und Berechtigungen
- integrierter Voice-Chat für dedizierte Server
- Performance-Optimierungen
- stabilere Server
Gerade größere Spielgruppen profitieren von diesen Verbesserungen deutlich.
Neue Endgame-Inhalte
Mit dem Weltenbaum erhält Palworld erstmals einen deutlich umfangreicheren Endgame-Bereich.
Hier warten:
- besonders starke Gegner
- neue Bosskämpfe
- seltene Materialien
- hochstufige Pals
- zusätzliche Storymissionen
Dadurch endet das Spiel nicht mehr unmittelbar nach dem Abschluss der bisherigen Bosse, sondern bietet erfahrenen Spielern zahlreiche weitere Herausforderungen.
Viele kleinere Verbesserungen
Neben den großen Neuerungen enthält Version 1.0 hunderte kleinere Änderungen.
Dazu zählen unter anderem:
- bessere Benutzeroberfläche
- schnellere Ladezeiten
- optimierte Animationen
- zahlreiche Balance-Anpassungen
- verbesserte Performance
- neue Komfortfunktionen
- überarbeitete Menüs
Zusätzlich veröffentlichte Pocketpair bereits kurz nach dem Vollrelease mehrere Hotfixes, die Fehler bei Bosskämpfen, Quests, Erfolgen und der Multiplayer-Stabilität beheben.
Lohnt sich der Wiedereinstieg?
Ganz klar: Ja.
Wer Palworld zuletzt während des Early Access gespielt hat, wird Version 1.0 kaum wiedererkennen. Die Spielwelt ist deutlich größer, die Geschichte umfangreicher und nahezu jedes Kernsystem wurde erweitert oder verbessert.
Vor allem Spieler, die damals bereits alle Bosse besiegt hatten, erhalten nun zahlreiche neue Inhalte. Die neuen Regionen, die zusätzlichen Pals und das überarbeitete Zuchtsystem sorgen dafür, dass selbst erfahrene Veteranen wieder viele Stunden beschäftigt sein dürften.
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Zusammenfassung
Mit Version 1.0 macht Palworld (hier zu unserer Game Review) den größten Entwicklungsschritt seit dem Start im Jahr 2024. Neue Gebiete, 72 zusätzliche Pals, ein erweitertes Endgame, ein überarbeitetes Zuchtsystem sowie zahlreiche Komfortfunktionen machen den Vollrelease zu weit mehr als einem gewöhnlichen Update.
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