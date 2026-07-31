Palworld 1.0: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach mehr als zwei Jahren im Early Access hat Palworld endlich Version 1.0 erreicht. Das Vollrelease bringt nicht nur zahlreiche Fehlerbehebungen, sondern verändert das Spiel in vielen Bereichen grundlegend. Neue Regionen, Dutzende zusätzliche Pals, überarbeitete Spielsysteme und eine deutlich umfangreichere Hauptgeschichte sorgen dafür, dass sich selbst erfahrene Spieler auf viele neue Inhalte freuen können.

In diesem Guide zeigen wir euch die wichtigsten Änderungen von Palworld 1.0.

Die Hauptgeschichte wurde deutlich erweitert

Eine der größten Neuerungen betrifft die Story. Während die Handlung im Early Access eher im Hintergrund stattfand, führt euch Version 1.0 deutlich stärker durch die Welt von Palpagos. Neue Missionen, zusätzliche Dialoge und überarbeitete Storyabschnitte sorgen dafür, dass die Geschichte wesentlich präsenter ist.

Das große Finale dreht sich um den geheimnisvollen Weltenbaum, der bereits seit dem Start des Spiels am Horizont zu sehen war und nun endlich vollständig erkundet werden kann.

Zwei komplett neue Regionen

Mit Version 1.0 wächst die Spielwelt erheblich.

Neu hinzugekommen sind unter anderem:

Sunreach , eine schwebende Himmelsregion

, eine schwebende Himmelsregion das Gebiet rund um den Weltenbaum

Beide Regionen unterscheiden sich optisch stark von den bisherigen Landschaften und beherbergen zahlreiche neue Gegner, Bosse und Ressourcen. Vor allem Sunreach setzt auf vertikale Erkundung mit fliegenden Inseln und neuen Gefahren. Der Weltenbaum bildet dagegen den Mittelpunkt der Endgame-Inhalte und richtet sich an hochstufige Spieler.

72 neue Pals

Eine der größten Überraschungen des Updates ist die enorme Zahl neuer Kreaturen.

Version 1.0 fügt insgesamt 72 neue Pals hinzu. Dadurch steigt die Gesamtzahl auf fast 300 verschiedene Begleiter.

Die neuen Pals verteilen sich auf sämtliche Regionen und besitzen teilweise völlig neue Fähigkeiten, Partner-Skills und Arbeitstalente. Einige lassen sich bereits früh im Spiel finden, andere erscheinen ausschließlich in den neuen Endgame-Gebieten oder als besonders anspruchsvolle Bosse.

Levelgrenze steigt deutlich

Wer bereits einen hochstufigen Charakter besitzt, kann sich ebenfalls freuen. Das maximale Spielerlevel wurde von 65 auf 80 angehoben.

Dadurch lassen sich zusätzliche Statuspunkte verteilen und weitere Technologien freischalten. Auch zahlreiche Pals profitieren von der höheren Levelgrenze und können deutlich stärker werden als zuvor.

Das Zuchtsystem wurde komplett erweitert

Die Zucht gehört schon lange zu den wichtigsten Spielmechaniken von Palworld. Mit Version 1.0 erhält dieses System mehrere umfangreiche Neuerungen.

Neu sind unter anderem:

Mutationen

neue Vererbungsmöglichkeiten

zusätzliche Partner-Fähigkeiten

bessere Kontrolle über Zuchtergebnisse

Dadurch lohnt sich das Züchten hochwertiger Pals mehr denn je. Wer perfekte Werte oder besonders starke Fähigkeiten erhalten möchte, hat nun deutlich mehr Möglichkeiten als noch im Early Access.

Neue Waffen und Ausrüstung

Auch die Ausrüstung wächst erheblich. Palworld 1.0 ergänzt zahlreiche neue Waffen für unterschiedliche Spielstile.

Insgesamt kommen 13 neue Waffen hinzu. Darunter befinden sich stärkere Fernkampfwaffen, neue Ausrüstungsoptionen und weitere Technologien für das Endgame. Welche Waffen ihr herstellen könnt, hängt weiterhin von eurem Fortschritt im Technologiebaum ab.

Basen wurden überarbeitet

Das Basenmanagement gehört weiterhin zu den wichtigsten Bestandteilen des Spiels. Mit Version 1.0 wurden viele Systeme verbessert.

Unter anderem profitieren Spieler von:

besserer Pal-KI

effizienterer Arbeitsverteilung

optimierten Produktionsabläufen

neuen Baumöglichkeiten

Auch das Raidsystem wurde angepasst und soll abwechslungsreicher sowie fairer ablaufen als zuvor.

Mehr Komfort im Multiplayer

Pocketpair hat außerdem zahlreiche Komfortfunktionen für Mehrspielerpartien eingebaut.

Dazu gehören unter anderem:

neue Gildenrechte

Rollen und Berechtigungen

integrierter Voice-Chat für dedizierte Server

Performance-Optimierungen

stabilere Server

Gerade größere Spielgruppen profitieren von diesen Verbesserungen deutlich.

Neue Endgame-Inhalte

Mit dem Weltenbaum erhält Palworld erstmals einen deutlich umfangreicheren Endgame-Bereich.

Hier warten:

besonders starke Gegner

neue Bosskämpfe

seltene Materialien

hochstufige Pals

zusätzliche Storymissionen

Dadurch endet das Spiel nicht mehr unmittelbar nach dem Abschluss der bisherigen Bosse, sondern bietet erfahrenen Spielern zahlreiche weitere Herausforderungen.

Viele kleinere Verbesserungen

Neben den großen Neuerungen enthält Version 1.0 hunderte kleinere Änderungen.

Dazu zählen unter anderem:

bessere Benutzeroberfläche

schnellere Ladezeiten

optimierte Animationen

zahlreiche Balance-Anpassungen

verbesserte Performance

neue Komfortfunktionen

überarbeitete Menüs

Zusätzlich veröffentlichte Pocketpair bereits kurz nach dem Vollrelease mehrere Hotfixes, die Fehler bei Bosskämpfen, Quests, Erfolgen und der Multiplayer-Stabilität beheben.

Lohnt sich der Wiedereinstieg?

Ganz klar: Ja.

Wer Palworld zuletzt während des Early Access gespielt hat, wird Version 1.0 kaum wiedererkennen. Die Spielwelt ist deutlich größer, die Geschichte umfangreicher und nahezu jedes Kernsystem wurde erweitert oder verbessert.

Vor allem Spieler, die damals bereits alle Bosse besiegt hatten, erhalten nun zahlreiche neue Inhalte. Die neuen Regionen, die zusätzlichen Pals und das überarbeitete Zuchtsystem sorgen dafür, dass selbst erfahrene Veteranen wieder viele Stunden beschäftigt sein dürften.

Zusammenfassung

Mit Version 1.0 macht Palworld (hier zu unserer Game Review) den größten Entwicklungsschritt seit dem Start im Jahr 2024. Neue Gebiete, 72 zusätzliche Pals, ein erweitertes Endgame, ein überarbeitetes Zuchtsystem sowie zahlreiche Komfortfunktionen machen den Vollrelease zu weit mehr als einem gewöhnlichen Update.