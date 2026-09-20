Portal-Film plötzlich wieder ein Thema: Backrooms-Regisseur abermals bei Valve

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit mehr als einem Jahrzehnt geistert ein möglicher Portal-Film durch Hollywood. Jetzt gibt es erstmals seit langer Zeit wieder Bewegung rund um Valves Puzzle-Klassiker. Zumindest sieht es danach aus. Kane Parsons, Regisseur von „Backrooms“ und selbst großer Portal-Fan, war innerhalb weniger Monate bereits zum zweiten Mal in den Büros von Valve in Bellevue (USA). Mitte September veröffentlichte er erneut Bilder aus dem Studio und sorgte damit prompt für Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit.

Bestätigt ist bislang allerdings überhaupt kein neuer Portal-Film. Weder Valve noch Parsons haben eine entsprechende Produktion angekündigt. Dass ausgerechnet er regelmäßig beim Steam-Herausgeber auftaucht, ist trotzdem auffällig: Parsons bezeichnete eine Portal-Verfilmung bereits zuvor als persönliches Traumprojekt.

Kane Parsons war 2026 schon zweimal bei Valve

Der aktuelle Besuch war offenbar nicht einfach eine einmalige Studio-Tour. Parsons zeigte bereits im Juni Bilder aus dem Valve-Hauptquartier. Am 16. September folgte ein weiterer Besuch, von dem erneut Material auf seinem Instagram-Account (im Reiter „Valve“) auftauchte. Die Verbindung zu Portal kommt dabei nicht nur aus der Fantasie der Fans. Parsons hat mehrfach darüber gesprochen, wie stark ihn die Reihe beeinflusst hat. Vor allem Portal 2 gehört laut ihm zu den wichtigsten kreativen Einflüssen seiner bisherigen Arbeit.

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Das passt ziemlich gut zu „Backrooms“. Beide Welten spielen mit riesigen, teilweise verlassen wirkenden Innenräumen, undurchsichtigen Forschungsorganisationen und dem Gefühl, dass hinter den Kulissen irgendetwas gewaltig schiefgelaufen ist.

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Ein Portal-Film ist schon seit 2013 geplant

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Hoffnung auf eine Verfilmung trotzdem nicht. Valve und J.J. Abrams sprachen bereits 2013 öffentlich darüber, gemeinsam Filme zu Portal und Half-Life entwickeln zu wollen. Damals erklärten Valve-Mitgründer Gabe Newell und Abrams auf dem D.I.C.E. Summit, dass aus ihren Gesprächen eine echte Zusammenarbeit entstehen sollte. Besonders der Portal-Film blieb danach immer wieder im Gespräch.

Die letzte wirklich konkrete öffentliche Meldung dazu stammt allerdings aus dem Jahr 2021. Abrams erklärte damals, dass bei Warner Bros. an einem Drehbuch gearbeitet werde und das Projekt endlich auf Kurs sei. Seitdem wurde es ruhig. Es gibt keinen bestätigten Regisseur, keinen Cast und keinen Kinostart. Auch ist nicht bekannt, ob dieses damalige Projekt heute überhaupt noch in derselben Form existiert.

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Portal würde ziemlich gut zu Parsons passen

Rein kreativ wäre die Kombination jedenfalls interessant. Portal lebt nicht nur von Testkammern und der ikonischen „Portal Gun“. Ein großer Teil der Atmosphäre entsteht durch leere Räume, versteckte Bereiche, Aperture Science und das Gefühl, in einem riesigen Experiment festzusitzen.

Parsons hat mit „Backrooms“ bereits gezeigt, dass genau solche Räume für ihn einen großen Reiz besitzen. Gleichzeitig müsste ein Portal-Film mehr bieten als düstere Korridore. Genau deshalb ist derzeit Zurückhaltung angebracht. Ein Portal-Film unter Kane Parsons klingt erstaunlich passend. Allerdings derzeit nur reine Spekulation. Angekündigt wurde noch nichts. Kinotickets musst du dir noch keine kaufen.