15 Jahre nach Release bekommt Portal 2 genau das Upgrade, auf das Fans gehofft haben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Portal 2 wird in diesen Tagen 15 Jahre alt und ausgerechnet jetzt bekommt Valves Klassiker ein überraschend großes Comeback. Nicht durch Valve selbst, sondern durch Fans. Mit der Portal 2: Community Edition ist seit dem 17. April 2026 eine neue, von der Community gepflegte Version als Open Beta auf Steam verfügbar. Kostenlos ist sie auch, allerdings nur dann, wenn du das originale Portal 2 (9,75 Euro auf Steam) bereits besitzt.

Für viele dürfte das die beste Ausrede seit Jahren sein, wieder nach Aperture zurückzukehren, vor allem nach dem „Boom“ aus dem letzten Jahr. Denn hier geht es nicht einfach nur um Nostalgie. Es geht darum, ein Spiel, das ohnehin schon als eines der besten Puzzle-Games aller Zeiten gilt, technisch und kreativ in die Gegenwart zu holen. Genau das macht die Community Edition gerade so spannend.

Werbung

Kein Remaster, aber trotzdem ein großer Schritt

Wichtig ist die Einordnung: Die Portal 2 Community Edition ist kein offizielles Remaster und auch kein Remake der originalen Kampagne. Das Team selbst beschreibt das Projekt vielmehr als eine verbesserte Plattform, die das Erstellen und Spielen von eigenen Inhalten deutlich ausbauen soll. Zum Start gibt es deshalb auch keine neue Story-Kampagne, sondern vor allem bessere Werkzeuge, neue Technik und mehr Möglichkeiten für Modder.

Genau darin liegt aber auch der Reiz. Portal 2 lebt seit Jahren von kreativen Community-Ideen, cleveren Testkammern und kleinen Experimenten, die Valve selbst nie gebaut hat. Die neue Edition will dieses kreative Herzstück endlich so erweitern, wie es mit der alten Technik kaum möglich war. Entsteht hier gerade ein neues Kreativ-Projekt?

Die Technik wurde spürbar modernisiert

Wer Portal 2 heute noch spielt, merkt schnell, wie stark das Grundspiel immer noch funktioniert. Was man aber ebenfalls merkt: technisch stammt es eben aus einer anderen Zeit. Genau hier setzt die Community Edition an. Laut Steam-Seite und offizieller Projektbeschreibung bringt sie unter anderem ein neues Skriptsystem, einen verbesserten Hammer-Editor und deutlich angehobene technische Limits gegenüber dem Original. Möglich wird das durch Strata Source, einen offiziell lizenzierten und stark modifizierten Zweig der CS:GO-Engine.

Werbung

Dazu kommen sichtbare Verbesserungen bei Beleuchtung, Rendering und Präsentation. Auf der offiziellen Projektseite werden etwa Clustered Shading und erweiterte Echtzeit-Lichteffekte hervorgehoben. Andere Berichte sprechen zusätzlich von volumetrischem Nebel, schärferen Texturen und moderneren visuellen Effekten. Das heißt nicht, dass Portal 2 plötzlich wie ein neues AAA-Spiel aussieht. Aber es sieht klar frischer, sauberer und technisch flexibler aus als zuvor.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Vor allem Modder dürften jetzt hellhörig werden

Der eigentliche Star dieses Releases ist aber nicht die Grafik, sondern das kreative Potenzial. Die Community Edition will Moddern mehr Kontrolle geben und Grenzen aufbrechen, die das originale Portal 2 jahrelang eingeschränkt haben. Das neue Skriptsystem und die ausgebauten Tools sollen genau dafür sorgen. Laut Steam-Beschreibung lassen sich damit Inhalte erstellen, die in Portal 2 vorher wegen der Architektur der Source-Engine kaum oder gar nicht möglich waren.

Das könnte für die Community wichtiger sein als jede visuelle Verbesserung. Denn wenn die Werkzeuge wirklich halten, was sie versprechen, dann steht Portal 2 womöglich vor einer zweiten kreativen Lebensphase, satte 15 Jahre nach Release. Nicht als nostalgischer Rückblick, sondern als Spielkasten für neue Ideen. Gerade bei einem Spiel, dessen Rätsel-Design bis heute fast unerreicht ist, ist das ein starkes Signal.

Das Projekt ist noch nicht fertig

So vielversprechend der Start auch ist: Das Team macht selbst klar, dass es sich aktuell noch um eine Open Beta handelt. Fehler, Bugs und unfertige Bereiche sind also eingeplant. Die Entwickler bitten die Community ausdrücklich darum, Probleme zu melden und beim Testen mitzuhelfen, damit daraus Schritt für Schritt eine stabile finale Version werden kann. Schon jetzt sorgt die Community Edition für viele positive Stimmen bei den Spielern wie hier: „Darauf habe ich lange gewartet, echt cool! Wenn ihr Portal 2 nochmal spielen oder euch fürs Modding interessieren wollt, seid ihr hier genau richtig.“

Derzeit hält Portal 2: Community Edition bei 269 Rezensionen auf Steam mit „Sehr positiv“. Ob wir Portal 3 damit schneller bekommen, wenn das Interesse der Steam-Community größer wird? Wir werden sehen. Aber wir gehen nicht davon aus.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!