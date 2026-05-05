Steam Controller sofort ausverkauft: Valve verspricht bald Nachschub

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Valve hat offenbar wieder einen Nerv getroffen. Der neue Steam Controller ist kurz nach seinem Verkaufsstart bereits ausverkauft. Valve selbst bestätigte über ihren offiziellen Social-Media-Kanal (via X.com), dass die Nachfrage schneller zugeschlagen hat als erwartet. Der Controller war erst seit gestern, dem 04. Mai 2026, erhältlich und verschwand nur wenige Stunden später wieder aus dem Bestand.

In der Mitteilung erklärte Valve: „Der Steam Controller war schneller ausverkauft, als wir erwartet hatten, und es tut uns leid, dass nicht jeder, der einen wollte, ihn bekommen konnte. Wir arbeiten daran, mehr auf Lager zu bekommen, und werden bald ein Update zum erwarteten Zeitplan haben.“

Warum der neue Steam Controller so gefragt ist

Der neue Controller knüpft an Valves erstes Modell aus dem Jahr 2015 an, wirkt aber deutlich moderner. Valve orientiert sich stärker am Steam Deck und setzt auf ein symmetrischeres Layout. Damit soll der Controller vertrauter wirken, aber trotzdem die typischen Steam-Stärken behalten: viele Anpassungsmöglichkeiten, flexible Steuerung und enge Verbindung zu Steam Input.

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Besonders spannend sind die technischen Details. Der neue Steam Controller bietet unter anderem magnetische TMR-Thumbsticks, vier frei belegbare Rücktasten und integrierte Gyro-Steuerung. Gerade Gyro-Aiming ist für viele PC-Spieler interessant, weil es präzisere Bewegungen erlaubt, ohne gleich komplett auf Maus und Tastatur setzen zu müssen.

Damit zielt Valve erneut auf eine spezielle Lücke: bequem vom Sofa spielen, aber trotzdem mehr Kontrolle haben als mit einem klassischen Konsolen-Controller. Genau diese Idee machte schon den ursprünglichen Steam Controller interessant. Der erste Versuch war aber nicht für jeden leicht zugänglich. Das neue Modell wirkt wie ein deutlich verständlicherer zweiter Anlauf.

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Valve trifft den richtigen Zeitpunkt

Der schnelle Ausverkauf zeigt auch, wie stark Valves Hardware-Ökosystem inzwischen geworden ist. Das Steam Deck hat viele PC-Spieler daran gewöhnt, Steam nicht mehr nur am Schreibtisch zu nutzen. Wer regelmäßig auf dem Handheld spielt oder den PC am Fernseher nutzt, hat plötzlich einen viel größeren Grund, sich einen passenden Controller zu holen.

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Dazu kommt: Viele PC-Spiele unterstützen Controller inzwischen deutlich besser als früher. Gleichzeitig bleibt Steam Input ein großer Vorteil. Damit lassen sich auch Spiele steuern, die ursprünglich nicht perfekt für Controller ausgelegt waren. Genau hier könnte der neue Steam Controller seine größte Stärke ausspielen.

Noch kein Termin für neue Lagerbestände

Ein konkretes Datum für neue Bestände gibt es derzeit noch nicht. Valve hat nur bestätigt, dass man an „Nachschub arbeitet“ und bald mehr zum erwarteten Zeitplan sagen will. Wer den neuen Steam Controller kaufen möchte, muss also vorerst warten.

Was du jetzt nicht machen solltest: Scalpern, also Wiederverkäufern, eine Chance geben viel Geld mit dir zu machen. Laut einem Check von mir auf Ebay und anderen Kleinanzeigen-Seiten werden die neuen Steam Controller bereits für 340 Euro (ohne Versandkosten) angeboten.

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