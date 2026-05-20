Steam Sale 2026: Alle Termine für Summer Sale, Winter Sale und Festivals

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer auf Steam regelmäßig Spiele kauft, kennt das Problem: Kaum hat man ein Game zum Vollpreis gekauft, landet es wenige Wochen später mit 50 oder sogar 70 Prozent Rabatt im nächsten Sale. Genau deshalb lohnt sich ein Blick auf den offiziellen Steam-Sale-Kalender 2026 mehr denn je.

Valve hat die wichtigsten Rabattaktionen für das Jahr bereits bestätigt. Darunter sind natürlich die großen Klassiker wie der Summer Sale und der Winter Sale, aber auch viele kleinere Genre-Festivals, bei denen du oft überraschend gute Angebote findest. Gerade Indie-Spiele, Survival-Games oder Strategie-Titel fallen dort teilweise stärker im Preis als bei den großen Seasonal Sales.

Das sind die wichtigsten Steam-Sales 2026

Die größten Rabattaktionen des Jahres bleiben auch 2026 der Summer Sale und der Winter Sale. Dort reduziert Valve traditionell tausende Spiele gleichzeitig – von brandneuen AAA-Titeln bis zu älteren Klassikern.

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Laut den offiziellen Terminen startet der Steam Summer Sale 2026 am 25. Juni und läuft bis zum 9. Juli. Der Winter Sale beginnt am 17. Dezember 2026 und endet erst am 5. Januar 2027.

Dazwischen finden außerdem diese großen Aktionen statt:

Spring Sale: 19. bis 26. März 2026

Autumn Sale: 1. bis 8. Oktober 2026

Steam Next Fest im Juni: 15. bis 22. Juni 2026

Steam Scream Fest: 26. Oktober bis 2. November 2026

Vor allem das Steam Next Fest ist mittlerweile extrem beliebt. Dort gibt es zwar keine großen Rabatte, dafür aber hunderte kostenlose Demos kommender Spiele. Viele Spieler entdecken dort ihre nächsten Wishlist-Hits Monate vor Release.

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Passend dazu dürfte auch interessant sein, dass Steam zuletzt immer stärker auf Genre-Festivals setzt. Cyberpunk-Games, Deckbuilder, Survival-Spiele oder sogar Zug-Simulationen bekommen inzwischen eigene Aktionswochen. Das sorgt dafür, dass bestimmte Genres außerhalb der großen Sales deutlich günstiger werden können.

Wann sich ein Kauf wirklich lohnt

Viele Steam-Nutzer warten mittlerweile gezielt auf die Seasonal Sales. Das hat einen einfachen Grund: Gerade beim Summer Sale und Winter Sale erreichen viele Spiele ihre bisherigen Tiefstpreise.

Allerdings gilt das nicht automatisch für jeden Titel. Neue AAA-Spiele bleiben oft vergleichsweise teuer, während ältere Games oder Indie-Titel massiv reduziert werden. Wer clever einkauft, nutzt deshalb die Wunschlisten-Funktion von Steam.

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Sobald ein Spiel im Preis fällt, bekommst du automatisch eine Benachrichtigung. Genau das empfehlen auch viele Nutzer auf Reddit regelmäßig. Dort berichten Spieler immer wieder, dass spontane Käufe außerhalb der Sales oft bereut werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Flash Sales gibt es auf Steam heute praktisch nicht mehr. Früher änderten sich Angebote täglich, inzwischen bleiben die Preise während eines Sales meistens stabil. Das bedeutet, dass du nicht mehr bis zum letzten Tag warten musst, um den besten Rabatt zu bekommen.

Warum der Summer Sale weiterhin der König bleibt

Trotz aller Genre-Festivals bleibt der Steam Summer Sale für viele PC-Spieler das wichtigste Event des Jahres. Der Grund ist simpel: Kein anderer Sale kombiniert so viele große Rabatte mit einer riesigen Auswahl.

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Gerade Publisher wie Ubisoft, Capcom, EA oder Warner Bros. reduzieren dort oft komplette Reihen gleichzeitig. Dadurch kannst du ganze Franchise-Sammlungen deutlich günstiger kaufen.

Außerdem nutzt Valve die großen Seasonal Sales regelmäßig für Community-Aktionen, Sticker-Sammlungen und kleinere Events im Steam-Client. Für viele gehört das mittlerweile genauso zum Sommer wie neue Gaming-Ankündigungen oder große Showcase-Events.

Spannend wird 2026 auch, weil immer mehr Publisher ihre Spiele früher rabattieren als noch vor einigen Jahren. Während früher oft ein Jahr bis zum ersten großen Preisnachlass verging, landen heute manche AAA-Spiele bereits wenige Monate nach Release mit 20 bis 40 Prozent Rabatt im Sale.

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Wer Geduld hat, spart deshalb oft deutlich mehr als früher.

Diese Tipps helfen dir beim Steam Sale

Bevor der nächste große Sale startet, solltest du deine Wunschliste aufräumen. Viele Nutzer verlieren während der Rabattaktionen schnell den Überblick und kaufen Spiele, die sie später nie starten.

Ein Blick auf die eigene Bibliothek hilft ebenfalls. Der berühmte „Pile of Shame“ wächst bei Steam schließlich schneller als bei jeder anderen Plattform – ein Thema, über das sich die Community seit Jahren lustig macht. Selbst GameStar griff das bereits mehrfach auf.

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Hilfreich kann außerdem ein Preisvergleich über externe Tools wie SteamDB sein. Dort siehst du, ob ein Rabatt wirklich gut ist oder ob ein Spiel in der Vergangenheit schon günstiger angeboten wurde.