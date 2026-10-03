Steam dreht bei den Preisen durch: Diese AAA-Games gibt es für wenige Euros

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Steam Herbst-Sale 2026 ist gefährlich für jeden, der sich eigentlich vorgenommen hat, endlich seinen Backlog abzuarbeiten. Mehrere große AAA-Spiele sind gerade so stark reduziert, dass aus „spiele ich irgendwann einmal“ sehr schnell „liegt jetzt in meiner Bibliothek“ wird.

Ganz vorne steht Cyberpunk 2077 für 17,99 Euro. CD Projekt REDs Rollenspiel kostet damit 70 Prozent weniger als regulär. Noch heftiger fällt der Preis bei Resident Evil 4 Remake aus: Capcom verlangt aktuell nur 9,99 Euro.

Rockstars Red Dead Redemption 2 gibt es für 14,99 Euro. Wer es noch nie gespielt hat, sollte es jetzt machen. Vor dem Release von GTA 6 gibt es keinen besseren Zeitpunkt dafür. Zum selben Preis landet der Action-Shooter Warhammer 40.000: Space Marine 2 im Warenkorb. Wer lieber offene Welten erobert, bekommt Far Cry 6 für gerade einmal 5,99 Euro.

Diese Steam-Deals stechen besonders heraus

Spiel Preis Rabatt Genre Cyberpunk 2077 17,99 € -70 % Open-World-RPG Space Marine 2 14,99 € -75 % Action Red Dead Redemption 2 14,99 € -75 % Open World Resident Evil 4 Remake 9,99 € -75 % Survival Horror Far Cry 6 5,99 € -90 % Open-World-Shooter Ori and the Will of the Wisps 2,99 € -90 % Metroidvania Mirror’s Edge Catalyst 0,99 € -95 % Action/Adventure

Besonders absurd wird es am unteren Ende der Preisliste. Das hervorragende Ori and the Will of the Wisps kostet nur 2,99 Euro. Zehn Jahre nach Release fällt Mirror’s Edge Catalyst fällt sogar auf 99 Cent. Dafür bekommt man heutzutage nicht einmal überall einen Schokoriegel.

Der Steam Herbst-Sale läuft noch bis zum 08. Oktober 2026 um 19 Uhr (MEZ). Genug Zeit also, vernünftig darüber nachzudenken, welche Spiele du wirklich brauchst. Oder um sieben weitere Games zu kaufen, während die 143 bereits installierten Titel dich schweigend aus der Bibliothek anstarren. Oder so.

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