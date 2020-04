Cyberpunk 2077 wird mindestens so viele Erweiterungen und DLCs haben wie The Witcher 3

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

The Witcher 3 ist ein großartiges Spiel, aber es wird auch gern für seinen fantastischen DLC-Rollout in Erinnerung gerufen, der Tonnen von kostenlosem Inhalt und ein paar massive Erweiterungen enthielt. Der Entwickler, CD Projekt Red, hat bereits in der Vergangenheit auf Cyberpunk 2077 DLC-Pläne hingewiesen, als sie die spätere Veröffentlichung im Mehrspielermodus bestätigten. Jetzt hat das Studio bestätigt, dass das kommende Rollenspiel nach dem Start genauso viele Inhalte enthalten wird wie sein Vorgänger.

Cyberpunk 2077 wird “nicht weniger DLC haben als The Witcher 3“, sagt CD-Projektchef Adam Kiciński den Investoren in einem kürzlich von VGC übersetzten Q & A. Weitere Details zu diesem DLC werden in einem „ähnlichen Szenario wie The Witcher 3“ veröffentlicht, in dem einige Monate vor dem Start kleinere Packs und einige Wochen zuvor Erweiterungen enthüllt wurden.

Der DLC von Witcher 3 enthielt in den Wochen nach der Veröffentlichung eine Vielzahl kostenloser Inhalte, darunter neue Quests, alternative Kostüme für viele Charaktere, zusätzliche Waffen und Rüstungen, einen neuen Game Plus-Modus und natürlich zusätzliche Karten.

Große Story-Erweiterungen für Cyberpunk 2077 sind in Planung

Die bemerkenswertesten Ergänzungen waren jedoch die beiden bezahlten Erweiterungen Blood and Wind und Hearts of Stone, die jeweils massive neue Geschichten mit neuen zu erforschenden Gebieten und zu erledigenden Aufgaben hinzufügten. Eine großeartige Gelegenheit wieder und wieder in das Spiel einzusteigen.

Der Veröffentlichungstermin für Cyberpunk 2077 ist auf den 17. September 2020 festgelegt, und CD Projekt sagte im Finanzbericht dieser Woche auch – nochmals, dass trotz der anhaltenden Covid-19-Pandemie keine weiteren Verzögerungen geplant sind. Wir sind gespannt auf dieses Action-Rollenspiel, eines der größten Videospiele-Neuerscheinungen dieses Jahres.