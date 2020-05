Cyberpunk 2077: CD Projekt Red erklärt die Mikrotransaktionen im Spiel

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt Red

Warschau, Polen – Das für Cyberpunk 2077 veröffentlichte ESRB-Rating enthielt eine Erwähnung von „In-Game-Käufe“, die möglicherweise einige Augenbrauen hochgezogen haben. Nun erklärt uns CD Projekt Red, was das überhaupt bedeutet.

In Anbetracht der Tatsache, dass CD Projekt RED immer eine feste Haltung gegenüber Mikrotransaktionen im Spiel zum Ausdruck brachte, klingt die Erwähnung zweifellos ab, so dass sich die Kollegen von Twinfinite direkt an das Studio wandten, um eine Klärung des Problems zu erreichen. Ein Vertreter des Cyberpunk 2077 -Entwicklers erklärte, dass der Deskriptor „In-Game-Käufe“ jetzt für Games erforderlich ist, die möglicherweise in Zukunft erweitert werden. Spieler müssen sich von diesem “Schock” erstmal erholen.

Cyberpunk 2077: Kein Kinder-Spiel!

Da wir bereits wissen, dass das Spiel nach seinem Start Erweiterungen erhalten wird, wie in der letzten Telefonkonferenz für Investoren erwähnt, löst dies das Rätsel. CD Projekt RED plant ein Enthüllungsereignis im Juni, daher werden wir wahrscheinlich mehr über das Spiel erfahren. Das “Night City Wire”-Event findet am 11. Juni statt. Dass die Entwickler dabei im Rahmen der digitalen Show Neuigkeiten vorstellen und frische Gameplay-Eindrücke präsentieren, gilt als sicher.

Gegenüber dem ESRB-Rating war die Einstufung in Brasilien etwas genauer und hat mehr “Gameplay-Elemente” verraten. Doch egal wo das Spiel “bewertet” wird für eine Alterseinstufung: es ist ab 18 Jahren! Das Action-Rollenspiel ist ganz klar etwas für Erwachsene Spieler. Waffen, Gewalt, abfällige Sprache, Sex, sexuelle Anspielungen, Blut, Leichen und Morde, all das wird im Spiel von CD Projekt RED vorkommen. Bei einem möglichen nächsten Spiel der Entwickler aus Warschau (Polen) wird das nicht anders aussehen. Alle bisherigen Gerüchte zu The Witcher 4 haben wir euch auf DailyGame zusammengefasst. Immerhin ist Geralt “Geschichte” und es gehört ein neuer Wind in die Spieleserie.

Cyberpunk 2077 kommt für PS4, Xbox One und PC und wurde kürzlich auf den 17. September 2020 verschoben. Für die Microsoft-Konsole gibt es sogar eine eigene Edition. Es wurde auch für Xbox Series X auf der ganzen Linie bestätigt. Erst kürzlich präsentierte man uns atemberaubende 4K-Screenshots aus dem Spiel.