Cyberpunk 2077 Xbox One X-Konsolen waren schnell ausverkauft

Xbox One X im Cyberpunk 2077-Design - (C) Microsoft

Anfang dieses Jahres wurde Cyberpunk 2077 von seinem geplanten Start im April bis zum 17. September verschoben. Obwohl das Spiel von CD Projekt Red relativ leicht verzögert werden konnte, hatten seine Partner nicht so viel Glück. Die spezielle Cyberpunk 2077 Xbox One X ist ein solches Beispiel. Ein Start im September mit dem anschließenden Start der Xbox Series X wäre nicht sinnvoll, sodass die Bestellungen für die Konsole jetzt online waren. Glücklicherweise scheinen Cyberpunk 2077-Fans nichts dagegen zu haben. Die Konsole ist bereits bei Online-Händlern ausverkauft.

Das Cyberpunk 2077 Xbox One X-Bundle wurden am frühen Freitag um Mitternacht veröffentlicht und bei einer Vielzahl von Einzelhändlern eingeführt. Der Preis für die Konsole beträgt beachtliche 399,99 Euro. Diese Konsolen sind waren bei mehreren Einzelhändlern bereits heute ausverkauft. Bei Online-Händlern wie Amazon gibt es keine Konsole mehr, nur noch ein überteuertes Angebot von 798 Euro von einem Dritt-Anbieter ist online.

Warum verkaufte sich diese spezielle Xbox One X so schnell?

Mit dem Start der Xbox Series X im Laufe dieses Jahres fragen sich einige vielleicht, warum die Cyberpunk 2077 Xbox One X ausverkauft ist. Zum einen ist ein Preisschild von 399 Euro für eine Xbox One X immer noch sehr gut. Aber vielleicht wichtiger ist die begrenzte Natur der Konsole. Berichten zufolge werden nur 45.000 Stück hergestellt. Es wird auch die letzte limitierte Xbox One X sein, die jemals hergestellt wurde. Als solches wird es möglicherweise ziemlich wertvoll sein. Irgendwann.

Was vielleicht der größte Grund für den Kauf der „besonderen“ Xbox One X ist, ist natürlich auch der einfachste Grund. Die Leute sind von Cyberpunk 2077 einfach begeistert. Das Spiel startet noch auf der aktuellen Konsolen-Generation, im September gibt es noch keine Xbox Series X (oder PlayStation 5).

Die limitierte Edition der Xbox One X ist bereits bei vielen Online-Händlern verschwunden. Einzig das Angebot von knapp 800 Euro (bei Amazon.de) war die letzte Konsole, die wir online gesichtet haben. Den Limited Edition-Controller gibt es u.a. bei Media Markt/Saturn für 59,99 Euro. Die Steelbook-Edition des Spiels für die Xbox One kann man für 69,99 Euro vorbestellen.

Cyberpunk 2077 von The Witcher-Entwickler CD Projekt Red wird am 17. September auf PC, PS4, Stadia und Xbox One (X) veröffentlicht. Erst kürzlich haben wir euch berichtet, dass das Spiel sich am Ende der Entwicklung befindet.