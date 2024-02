CD Projekt Red holt ehemalige Ubisoft-Devs ins Team

Entwickler CD Projekt Red hat mehrere Neuzugänge für das Team bekannt gegeben, das am Nachfolger von Cyberpunk 2077 arbeitet, darunter ehemalige Mitarbeiter großer Studios mit insgesamt jahrzehntelanger Erfahrung in der Branche. Cyberpunk 2077 erschien im Jahr 2020 und hat sich trotz eines holprigen Starts zu einem Hit für Fans von Action-RPGs entwickelt. Nun scheint das Studio bereits mit der Arbeit an einer Fortsetzung begonnen zu haben.

Erst diese Woche sind Gameplay-Details zum Nachfolger Cyberpunk 2077 durchgesickert, darunter ein Crafting-System und Open-World-Events. Das Spiel mit dem Codenamen Orion scheint sich noch in einem sehr frühen Produktionsstadium zu befinden, aber es ist klar, dass die Arbeit an dem Titel bereits begonnen hat. Zusätzlich zu diesen neuen Leaks veröffentlicht CD Projekt Red jetzt offizielle Informationen über die Entwicklung des Spiels.

CDPR hat die Verpflichtung von fünf Branchenveteranen für die Arbeit an der Fortsetzung von Cyberpunk bekannt gegeben. Die Neuzugänge sind Dan Hernberg als Executive Producer, Ryan Barnard als Design Director, Alan Vilani als Engineering Director, Anna Megill als Lead Writer und Alexander Freed als Writer. Zusammen haben diese fünf über die Jahre an Dutzenden von Spielen für viele verschiedene AAA-Entwickler gearbeitet, und CD Projekt Red freut sich, dass sie ihr Talent und ihre Erfahrung in das Team einbringen.

CD Projekt Red stellt ehemalige Ubisoft-, Bioware- und Blizzard-Mitarbeiter an

Dan Hernberg – ehemaliger leitender Projektmanager bei Blizzard Entertainment

– ehemaliger leitender Projektmanager bei Ryan Barnard – ehemaliger Game Director bei Ubisoft

– ehemaliger Game Director bei Alan Vilani – ehemaliger VP of Technology für mehrere WB-Spiele, darunter Mortal-Kombat -Titel

– ehemaliger VP of Technology für mehrere WB-Spiele, darunter -Titel Anna Megill – ehemalige Autorin für zahlreiche Spiele, darunter Control und Avatar: Frontiers of Pandora

– ehemalige Autorin für zahlreiche Spiele, darunter und Alexander Freed – Romanautor, Comicautor und Spieleautor, unter anderem für Star Wars: The Old Republic

Die neuen Teammitglieder haben allesamt durchaus beeindruckende Lebensläufe. Das sollte den Optimismus der Cyberpunk-Fans, die große Hoffnungen in die Fortsetzung setzen, noch weiter steigern. Ein Entwickler der Cyberpunk-Fortsetzung behauptete bereits im letzten Monat, dass das Original “nur eine Aufwärmphase” war. Basierend auf dem neuen Team, das gerade zusammengestellt wird, scheint es, dass CDPR an dieser Aussage tatsächlich festhält.

Im Dezember letzten Jahres versprachen CDPR-Entwickler, dass Cyberpunk 2 die Lebenspfade ausbauen wird. Das ist ein weiteres Beispiel für die immensen Ambitionen des Entwicklerteams. CDPR möchte diese Fortsetzung zu etwas Außergewöhnlichem machen, das das Original bei weitem übertrifft. Zwischen den Leaks über geplante Features, den kühnen Aussagen des Entwicklerteams und den neuen Talenten an Bord ist dies mehr als offensichtlich.

CDPRs Franchise hatte einen schweren Start, aber der Entwickler hat hart daran gearbeitet, die Dinge umzukehren und die zukünftige Serie zu retten. Zahlreiche Updates und Patches haben die verschiedenen Bugs behoben, die bei der Veröffentlichung vorhanden waren. Einige haben behauptet, dass der Phantom Liberty DLC die Erlösung von Cyberpunk abgeschlossen hat. Das Studio wendet sich nun der Fortsetzung zu und stellt neue Talente ein, um diese zu unterstützen.