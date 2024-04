Epic Games Store: Sichert euch dieses Spiel am 2. Mai kostenlos

Heute ist ein weiterer Donnerstag im Epic Games Store, was bedeutet, dass es einen weiteren Tag mit Enthüllungen und einer neuen Auswahl an kostenlosen Spielen gibt. Leider bedeutet das, dass alle, die The Big Con (18. bis 25. April) verpasst haben, nicht mehr davon profitieren können. Stattdessen gibt es jetzt Industria und LISA: Definitive Edition, und am 2. Mai wird das neu angekündigte kostenlose EGS-Spiel freigeschaltet: Orcs Must Die 3.

Das Angebot von Industria und LISA: Definitive Edition im Epic Games Store läuft noch bis Donnerstag, den 2. Mai, um 17 Uhr österreichischer Zeit. Industria ist ein FPS mit fünf verschiedenen Waffen, das in vier Stunden gespielt werden kann. Das Spiel spielt in Ost-Berlin zur Zeit des Mauerfalls. Die Spieler müssen einen Kollegen finden, der verschwunden ist. Dabei entdecken sie eine dunkle Vergangenheit und eine gespenstische Realität. Außerdem gibt es eine Paralleldimension. Das ist eine Menge auf kleinem Raum. Es könnte Geschichts- und FPS-Fans für die gesamte Spielzeit fesseln.

Die LISA: Definitive Edition ist eine Kombination aus LISA: The Painful und der Fortsetzung LISA: The Joyful. In diesem bizarren Side-Scrolling-Rollenspiel müssen die Spielerinnen und Spieler in einem physisch und moralisch verfallenden Ödland ums Überleben kämpfen und schmerzhafte Entscheidungen treffen, die von selbstlos und zerrissen bis hin zu herzlos und zum Überleben geboren reichen. Sobald diese beiden Titel ausgelaufen sind, werden sie durch Orcs Must Die 3 ersetzt.

Orcs Must Die 3 bald kostenlos im Epic Games Store

Orcs Must Die 3 ist ein strategisches Action-Adventure, in dem die Orks in Horden entweder im Einzelspielermodus oder im Koop-Modus für zwei Spieler vernichtet werden. Den Spielern stehen eine Vielzahl von Fallen, Waffen, Kriegsmaschinen und vieles mehr zur Verfügung, wobei das Spiel auf dem bereits beeindruckenden Arsenal seiner Vorgänger aufbaut. Mit einer neuen Story, neuen Kriegsszenarien, neuen Herausforderungen, neuen Spielmodi und vielem mehr beweist Orcs Must Die 3, dass manchmal die einfachsten Konzepte großartige Videospiele hervorbringen können.

Die Auswahl im Epic Games Store ist interessant, denn die Spiele könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Industria und LISA tiefgründige Geschichten zu erzählen scheinen, ist Orcs Must Die 3 vergleichsweise einfach. Zumindest dürfte dies einen Großteil der Nutzer des Epic Games Store ansprechen.