Den Epic Games Store gibt es jetzt auch am Smartphone-App

Das der Smartphone-Markt wesentlich „profitabler“ für Spiele-Entwickler ist, ist keine Neuheit. Bereits beim Activision-Blizzard-Deal von Microsoft hatten wir bereits gemunkelt, dass Candy Crush lukrativer als Call of Duty für den Tech-Riesen ist. Dem nicht genug steuert Microsoft in Richtung „Streaming-Gigant“ und Abo-Dienstleister hin. Nun stellt sich ein weiterer Player am Smartphone-Markt sein. Der Epic Games Store ist jetzt als App für iOS und Android verfügbar.

Warum ist das wichtig? Nach langen rechtlichen Auseinandersetzungen mit Apple und Google ist es Epic Games gelungen, die mobile App zu starten. Diese Kämpfe begannen bereits 2020 und kosteten Epic viel Geld. Doch jetzt können auch iOS-Nutzer in der Europäischen Union die App herunterladen und nutzen.

Die App bietet dir eine Vielzahl von Spielen, die du direkt auf deinem Handy spielen kannst. Bisher war der Store nur für Windows-PCs und MacOS verfügbar, sowohl als Website als auch als eigenständiger Launcher.

Epic Games Store am Smartphone: Welche Spiele gibt es?

Mit der neuen App hast du Zugang zu beliebten Titeln wie Fall Guys, Fortnite und Rocket League Sideswipe. Fortnite hat gerade die vierte Season von Kapitel 5 gestartet, in der du gegen Marvel-Bösewicht Dr. Doom und andere Superhelden wie Shuri, War Machine und Gwenpool antreten kannst.

Aufgrund des Digital Markets Act (DMA) ist die App in Ländern der EU verfügbar. Dieses Gesetz der EU zielt darauf ab, den digitalen Markt fairer und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Epic behauptet, dass Apple weiterhin Nutzer außerhalb Europas daran hindert, auf Fortnite und den Epic Games Store auf iOS zuzugreifen. Inwieweit das stimmt konnten wir aktuell nicht verifizieren. „Der Epic Games Store für iPhone soll 2025 in Japan erscheinen. Weitere Länder werden folgen, sobald neue Gesetze die Zulassung der Plattform erlauben“, so die Information auf der Webseite. Großbritannien soll übrigens ebenfalls bald eine DMA als Gesetz verabschieden.

Mit der neuen mobilen App des Epic Games Store kannst du jetzt deine Lieblingsspiele überall und jederzeit genießen.